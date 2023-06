Il papà di GTA 3 apre il suo nuovo studio di sviluppo

Il cofondatore di Rockstar Games Dan Houser ha annunciato Absurd Ventures, il suo nuovo studio di sviluppo.

Houser era vicepresidente di Rockstar quando nel 2020 ha annunciato di voler lasciare l'azienda dietro franchise come Red Dead Redemption e Grand Theft Auto (che trovate su Amazon).

Al momento dell'annuncio, Houser ha rivelato di essersi preso una pausa prolungata a partire dalla primavera del 2019.

Il suo ultimo giorno in Rockstar, che ha co-fondato insieme al fratello Sam Houser nel 1998, è stato l'11 marzo.

Ora, tre anni dopo, Houser ha rivelato la nascita di Absurd Ventures, come riportato anche da GameInformer.

Lo studio si concentra sulla «costruzione di mondi narrativi, la creazione di personaggi e la scrittura di storie per una varietà di generi diversi, senza tener conto del mezzo, da produrre per live-action e animazione, videogiochi e altri contenuti interattivi, libri, graphic novel e podcast sceneggiati».

L'idea alla base del nuovo progetto di Houser sembra piuttosto ambiziosa: mentre il sito ufficiale di Absurd Ventures (lo trovate qui) presenta ogni tipo di immagine che ne illustra lo stile, sebbene al momento non c'è nulla di ufficiale in termini di progetti annunciati.

Non ci resta quindi che attendere i prossimi mesi (immaginiamo i primi del 2024) prima di scoprire cosa tirerà fuori dal cilindro il nuovo team di sviluppo capitanato dal papà di GTA 3.

Sicuramente, la curiosità è tanta (considerando che GTA 6 si sta facendo attendere più del dovuto).

Ovviamente, non ci sono piani di collegare i progetti di Absurd con quelli di un altro ex-Rockstar, ossia Leslie Benzies, attualmente al lavoro sul suo progetto più ambizioso di sempre.

Benzies ha lasciato Rockstar North nel 2016, dopo un periodo sabbatico di 17 mesi, annunciando successivamente di aver messo in piedi uno studio indipendente al lavoro sulla piattaforma nota come Everywhere.