Il papà di God of War non è contento del "nuovo" Kratos

Dopo una prima trilogia di grande successo, Santa Monica ha avuto il coraggio di rivoluzionare God of War e trasformarlo in una saga diventata ancora più memorabile, decidendo di portare anche lo stesso protagonista Kratos in una nuova direzione.

Con il reboot del 2018 e con l'eccellente God of War Ragnarok (che trovate su Amazon) abbiamo visto un Kratos come padre molto più attento e riflessivo, pur non rinunciando alla sua nota brutalità, qualora si rivelasse necessaria.

Sebbene la maggior parte dei giocatori abbiano apprezzato questo cambiamento, soprattutto grazie a un'eccellente narrazione e a un gameplay davvero ben realizzato, esiste ancora qualche fan nostalgico che vorrebbe rivedere il Kratos dei "bei vecchi tempi".

Tra questi possiamo ufficialmente aggiungere David Jaffe, il creatore della saga su cui aveva smesso di lavorare già a partire dal secondo capitolo, oggi principalmente impegnato come content creator.

Come segnalato da ComicBook, nel suo ultimo video ha ammesso di non essere affatto un fan della nuova direzione di Kratos, ritenendo in particolar modo che non sia fedele allo spirito del personaggio e del franchise.

Secondo David Jaffe, gli sviluppatori avrebbero dovuto semplicemente creare una nuova IP con personaggi inediti, invece di snaturare quella che era l'intenzione originale della saga.

Per sostenere il suo pensiero, il papà di God of War ha deciso di paragonare la nuova saga con gli ultimi episodi di Indiana Jones, sostenendo che l'idea di vedere un avventuriero "sistemato e con dei figli" non è semplicemente così interessante per uno spettatore o un giocatore.

Considerando che God of War Ragnarok ha ottenuto record impressionanti di vendita, possiamo dire che l'opinione di David Jaffe è sicuramente nella minoranza, ma è decisamente interessante constatare come chi ha contribuito a creare Kratos non sembra essere contento di questa nuova direzione.

Bisogna però ammettere che Jaffe non è l'unico nostalgico dell'era greca del Dio della Guerra: molti fan hanno infatti iniziato a chiedere l'arrivo di una collection classica su PS5.

In ogni caso, ricordiamo che God of War Ragnarok si è appena aggiornato con l'imponente DLC gratuito Valhalla, il cui finale avrebbe già anticipato che la storia di Kratos non è ancora finita.