Il Palestinian Relief Bundle sta per scadere: 373 giochi (e non solo) a €8

I videogiochi possono fare del bene in alcune occasioni, come nel caso del Palestinian Relief Bundle che vi dà la possibilità di comprare tantissimi videogiochi (e non solo) ad un prezzo stracciato per supportare il lavoro umanitario nelle zone di guerra.

Il bundle, che trovate sulla pagina di itch.io, vi dà la possibilità di scaricare 373 tra giochi, fumetti digitali, giochi di ruolo e tanto altro a soli €8.

Lanciato per la prima volta il 12 aprile, il Palestinian Relief Bundle sarò attivo per soli 8 giorni, dopodiché non verrà più riconfermato. Il prezzo complessivo di tutti i 373 tra giochi, fumetti, colonne sonore e altri gadget costerebbero solitamente $1.657, e per €8 circa potrete supportare una causa a dir poco nobile.

L'intero ricavato di questa iniziativa va infatti al Palestine Children's Relief Fund (PCRF), un'organizzazione no-profit che lavora per fornire aiuti umanitari a Gaza.

Oltre a distribuire aiuti umanitari immediati, il PCRF sta cercando di ricostruire le strutture sanitarie a Gaza e di stanziare risorse per la consulenza sui traumi, il sostegno alla salute mentale e altre iniziative per i bambini colpiti dal conflitto, con l'obiettivo di favorire la guarigione e resilienza all’interno della comunità.

E, con questa buona azione, vi porterete a casa materiale per intrattenervi per un bel po' di tempo, ad essere eufemistici.

Oltre ad una serie di fumetti e giochi di ruolo tabletop particolari che vi consigliamo di seguire sulla stregua di Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon) ma decisamente più indie, nella grandissima lista del Palestinian Relief Bundle ci sono anche dei videogiochi interessanti che potreste recuperare per l'occasione.

Tra i 213 videogiochi ci sono produzioni come A Short Hike, Interwine, Wandersong, Coffee Talk e videogiochi molto più particolari come il buffo Cow Life Sim RPG oppure Calling Card.

Ma, al di là dei videogiochi, operazioni del genere andrebbero supportate perché si tratta di piccoli gesti che possono dare una grande mano, come sapete bene.

Il Palestinian Relief Bundle sarà attivo fino al 29 aprile, quindi avete ancora un bel po' di tempo per cominciare a pianificare le vostre prossime partite con i tanti giochi che sono presenti nel bundle.