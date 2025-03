Il nuovo trailer di Clair Obscur svela un personaggio chiave

La saga di Gustave, l'ingegnere che sfida la Pittrice nel nuovo RPG strategico di Sandfall, si svela in un emozionante trailer che dà il via a una serie di approfondimenti sui protagonisti dell'atteso Clair Obscur: Expedition 33.

Questo primo video inaugura un ciclo di presentazioni destinate a far conoscere ai giocatori i compagni che li affiancheranno in questo RPG che sembra prendere le distanze da giochi come Final Fantasy 16 (che trovate su Amazon), ciascuno caratterizzato da una storia personale che ne delinea motivazioni e arco narrativo.

Il trailer dedicato a Gustave ci introduce a un personaggio dalla forte carica emotiva, doppiato in inglese da Charlie Cox (noto per il suo ruolo come Daredevil) e in francese da Alexandre Gillet.

L'ingegnere ha consacrato la propria esistenza ai sistemi di difesa e agricoltura della città di Lumière, ultima roccaforte dell'umanità.

Pur sapendo di avere solo un anno di vita rimanente, Gustave si unisce agli Expeditioners con un obiettivo chiaro: sconfiggere la misteriosa entità nota come la Pittrice e garantire un futuro ai bambini della sua città.

Clair Obscur: Expedition 33 si propone come una rivoluzione nel panorama degli RPG a turni, introducendo elementi di azione in tempo reale che arricchiscono il tradizionale sistema di combattimento strategico, come vi ha spiegato anche il nostro Domenico.

I giocatori potranno schivare, parare e contrattaccare in tempo reale, concatenare combo dominando i ritmi di attacco e colpire i punti deboli dei nemici attraverso un sistema di mira libera.

La personalizzazione dei personaggi è un altro elemento cardine dell'esperienza, con la possibilità di creare build uniche per ciascun Expeditioner attraverso equipaggiamenti, statistiche, abilità e sinergie tra i membri del party.

La scelta di sviluppare una serie di trailer dedicati ai singoli personaggi rivela l'importanza che lo studio attribuisce alla caratterizzazione e alla narrazione, elementi che promettono di elevare Clair Obscur: Expedition 33 oltre i confini del genere RPG classico, trasformandolo in un'esperienza narrativamente coinvolgente e tecnicamente innovativa.

Nel mentre, avete letto i requisiti minimi e raccomandati per fare girare al meglio il gioco su PC?