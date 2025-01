Ci gira Clair Obscur: Expedition 33 sui vostri PC?

Sandfall Interactive ha svelato i requisiti di sistema ufficiali per Clair Obscur: Expedition 33, il nuovo RPG a turni con meccaniche in tempo reale che sarà alimentato dal potente Unreal Engine 5.

A differenza di giochi come Final Fantasy XVI (che trovate su Amazon), Expedition 33 riprende uno stile da gioco di ruolo più classico.

L'uscita del gioco è prevista per il 24 aprile, e vediamo quindi quali sono le specifiche necessarie per giocare al meglio, come riportato anche da DSO Gaming.

Poco sotto, trovate sia i minimi che i raccomandati:

Requisiti minimi (per giocare a 1080p/Low Settings a 30FPS):

OS: Windows 10

Processore: Intel Core i7-8700K o AMD Ryzen 5 1600X

Memoria: 8 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce GTX 1070, AMD Radeon RX Vega 56 o Intel Arc A580

Storage: 55 GB di spazio libero

DirectX: Versione 12

Nota aggiuntiva: Gameplay a 30FPS con impostazioni grafiche basse

Requisiti consigliati (per giocare a 1080p/High Settings a 60FPS):

OS: Windows 11

Processore: Intel Core i7-11700K o AMD Ryzen 5 5600X

Memoria: 16 GB di RAM

Grafica: NVIDIA GeForce RTX 3070 o AMD Radeon RX 6800 XT

Storage: 55 GB di spazio libero

DirectX: Versione 12

Nota aggiuntiva: Gameplay a 60FPS con impostazioni grafiche alte

Con il lancio previsto per il 24 aprile, Clair Obscur: Expedition 33 promette di essere un titolo intrigante per gli amanti degli RPG, e per quanto mi riguarda non vedo l'ora di provarlo con mano.

Sono infatti davvero curioso di vedere come il gioco sfrutterà Unreal Engine 5 per combinare meccaniche a turni e in tempo reale. I requisiti non sembrano eccessivi, quindi penso che sarà accessibile a molti, ma il vero test sarà vedere se la grafica e le dinamiche di gioco riusciranno a sorprendere davvero (l'uscita di aprile è dietro l'angolo).

Un’esperienza potenzialmente molto interessante, quindi, grazie a un cast di tutto rispetto che tra le altre cose è stato svelato diverso tempo fa.