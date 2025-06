A quanto pare, Lara Croft potrebbe essere pronta a tornare sul campo in un periodo davvero esplosivo.

Secondo una nuova ondata di rumor, il prossimo capitolo principale della serie Tomb Raider (che trovate su Amazon), attualmente conosciuto con il nome in codice Black Diamond, sarebbe in fase di rifinitura finale presso gli studi di Crystal Dynamics, con una finestra di lancio prevista per maggio 2026.

Una data che, per chi è attento al calendario delle uscite videoludiche, suona come una bomba a orologeria: potrebbe coincidere con l’arrivo di Grand Theft Auto 6.

Sì, proprio GTA 6, il kolossal firmato Rockstar Games che, salvo sorprese, dovrebbe invadere il mercato nella prima metà del 2026.

Se così fosse, il rischio per Tomb Raider è quello di trovarsi a combattere non contro antiche maledizioni o civiltà scomparse, ma contro il videogioco più atteso del decennio.

A rilanciare l’indiscrezione è stato un post su Reddit, ora cancellato, secondo cui il gioco di Lara è «attualmente previsto per maggio 2026», anche se «GTA 6 potrebbe causare un ritardo oppure spingere a un lancio anticipato di un mese».

Una scelta non facile: anticipare significa uscire ad aprile, quando l’attenzione per GTA sarà già alle stelle, mentre ritardare potrebbe costringere Crystal Dynamics a fare i conti con un calendario ancora più affollato.

Il post menzionava anche un evento per i fan fissato al 14 febbraio 2026, data che coincide con l'inizio dei festeggiamenti per il 30° anniversario del franchise.

Durante questo evento, si prevede la prima presentazione ufficiale del gioco, accompagnata da una remaster della trilogia Legend, Anniversary e Underworld – una mossa chiaramente pensata per scaldare i motori prima del grande ritorno.

Al momento, nessuna conferma ufficiale è arrivata da Crystal Dynamics o da Amazon Games, publisher del nuovo titolo, ma le voci di corridoio si stanno facendo sempre più insistenti.

D’altra parte, il progetto Tomb Raider è noto per essere in lavorazione da anni, e i primi teaser concettuali parlavano di un’esperienza che avrebbe unito l’anima classica di Lara Croft con lo stile cinematografico e moderno della trilogia reboot.

Se il rumor si rivelasse veritiero, Lara Croft si troverebbe a combattere una delle battaglie più difficili della sua carriera: quella per l’attenzione del pubblico contro il ciclone mediatico di GTA 6.

Ma dopotutto, chi meglio dell’archeologa più iconica dei videogiochi per affrontare l’impossibile? Nell'attesa, vi ricordo che grazie ai Tomb Raider Summer Sale Steam celebra Lara Croft con super sconti fino all’86%.