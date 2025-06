La News in un minuto

Steam propone fino al 10 luglio 2025 una promozione straordinaria sulla saga di Tomb Raider con oltre 80 titoli in sconto. Tra le offerte più interessanti spiccano Tomb Raider (2013) a 2,24€, Rise of the Tomb Raider a 4,49€ e la Definitive Survivor Trilogy a 11,16€. Anche i capitoli classici sono disponibili a prezzi stracciati, con alcuni titoli storici sotto l'euro. Molti giochi raggiungono il loro minimo storico, rendendo questa un'occasione imperdibile per completare la collezione o scoprire le avventure di Lara Croft.