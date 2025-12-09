I The Game Awards 2025 si terranno giovedì 11 dicembre e, come ogni anno, l’attesa per nuovi annunci è altissima. Tra i giochi più richiesti dai fan compare anche un presunto remake di Tomb Raider del 1996 che potrebbe essere annunciato proprio durante l’evento.

I fan della serie attendono da tempo novità concrete. A parte alcune operazioni di remaster, infatti, l’ultimo capitolo principale della saga risale al 2018. Un digiuno che pesa, soprattutto alla luce delle numerose indiscrezioni circolate negli ultimi mesi. Si è parlato di un nuovo capitolo sviluppato in Unreal Engine 5, e secondo alcuni utenti potrebbe addirittura trattarsi di un gioco open world, capace di ridefinire i confini della serie. Al tutto si aggiunge un recente annuncio legato alla nuova serie televisiva di Tomb Raider, che secondo alcune fonti sarebbe connessa al prossimo gioco.

Crystal Dynamics, però, mantiene il massimo riserbo. Nessun dettaglio ufficiale, nessuna conferma, nessuna smentita. Solo quella che il futuro della serie sarà svelato proprio ai The Game Awards.

Secondo l’account RaidersSociety su X, durante la cerimonia potrebbe essere mostrato un vero e proprio remake del Tomb Raider originale del 1996. Una notizia che, se confermata, dividerebbe profondamente la fanbase. Da una parte ci sarebbero i nostalgici entusiasti di rivedere l’iconico debutto di Lara Croft in una veste moderna; dall’altra coloro che attendono un nuovo capitolo vero e proprio e non l’ennesima revisione del passato.

Non è un caso che tra i commenti emergano opinioni piuttosto critiche: “Immagina di aver aspettato 7 anni per TR12 e di ricevere invece un altro remake…”, oppure “Il TR originale è stato rifatto una volta, ha avuto un remake cancellato ed è stato rimasterizzato insieme a TR2 e TR3. Questa sarebbe la quarta versione di TR1.” Negli ultimi mesi, infatti, il franchise ha già visto numerose riedizioni, e per alcuni giocatori l’idea di un nuovo remake sembra eccessiva.

Al momento, comunque, si tratta soltanto di rumor. Nessuna informazione ufficiale è stata divulgata da Crystal Dynamics o dai Game Awards. Non resta quindi che attendere l’11 dicembre 2025 per vedere se davvero Lara Croft tornerà a mostrarsi in una nuova veste o se le indiscrezioni rimarranno tali.