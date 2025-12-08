Tomb Raider sta per tornare, ma il modo in cui lo abbiamo scoperto ha dell’assurdo. Non da un teaser epico, non da un comunicato ufficiale, non da un leak di database: bensì da Fortnite. Sì, il nuovo annuncio della saga con protagonista Lara Croft è stato rivelato attraverso un portale della mappa creato per la votazione dei The Game Awards. Una trovata che racconta perfettamente come il marketing videoludico del 2025 viva ormai di contaminazioni costanti, crossover inattesi e universi condivisi dove tutto può accadere.

La conferma è arrivata subito dopo da Geoff Keighley, conduttore e produttore dei The Game Awards, che sui social ha pubblicato un messaggio inequivocabile: «Lara Croft returns at The Game Awards». Il futuro di una delle icone più riconoscibili del videogioco verrà dunque svelato giovedì sera durante la cerimonia, in quello che si preannuncia come uno dei momenti più attesi dell’intero evento.

Un ritorno che, va detto, arriva dopo anni di silenzi, passaggi di proprietà e ristrutturazioni aziendali. Negli ultimi anni il marchio Tomb Raider è infatti passato attraverso una girandola di mani: da Eidos Interactive, che lanciò la serie originale nel 1996 con i titoli di Core Design, fino al reboot del 2013 firmato Crystal Dynamics. Oggi i diritti appartengono a Middle-earth Enterprises, sussidiaria di Embracer Group, mentre Amazon Games è stata più volte collegata allo sviluppo del prossimo capitolo.

Una storia editoriale tormentata, fatta di reboot, rilanci e lunghe ibernazioni, che ha però lasciato intatta la forza del personaggio di Lara Croft. Un’eroina capace di resistere ai decenni e alle mode, diventando prima icona pop, poi simbolo del videogioco moderno, attraversando generazioni e trasformandosi ogni volta pur mantenendo la sua essenza avventurosa.

Che cosa presenteranno ai The Game Awards? Un ritorno alle origini? Un sequel della trilogia iniziata nel 2013? Un reboot totale pensato per i nuovi ecosistemi multipiattaforma? Ancora non lo sappiamo. Ma una cosa è chiara: se anche gli annunci più importanti passano ormai attraverso Fortnite, il peso culturale di Tomb Raider è così grande da imporsi comunque, indipendentemente dalla cornice.

Giovedì scopriremo finalmente il futuro del franchise. E, per quanto strano sia stato arrivarci tramite un portale di Fortnite, il ritorno di Lara Croft è sempre un evento che non si può ignorare.