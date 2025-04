Il pulsante C dei Joy-Con di Switch 2 è già controverso

Nintendo Switch 2 porterà con se dei nuovi Joy-Con che, come sappiamo, avrà anche un pulsante C mai visto prima d'ora. Il quale, però, avrà bisogno di un pagamento aggiuntivo per essere utilizzato.

Il pulsante C è relegato a GameChat, l'applicazione proprietaria che promette di offrire funzionalità simili a Discord, che sarà disponibile gratuitamente solo fino al 31 marzo 2026.

Dopo quella data, per utilizzare GameChat sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Nintendo Switch Online, il servizio di Nintendo che fornisce altri bonus agli abbonati.

Di fatto, il pulsante C attiva un funzione che a un certo punto sarà solo a pagamento. Ma cosa accadrà se un utente non abbonato a Nintendo Switch Online premerà questo tasto? La risposta arriva direttamente da Bill Trinen, vicepresidente dell'esperienza prodotto e giocatore di Nintendo, in una recente intervista a Polygon.

Trinen ha dichiarato: «Si potrà ottenere informazioni sull'abbonamento NSO e avere un'idea di alcune funzionalità.»

Oltre a questo, il pulsante C non servirà a nient'altro, almeno per il momento.

Quindi, gli utenti che non pagheranno l'abbonamento annuale a Nintendo Switch Online si ritroveranno con un pulsante fisico sulla console che non svolgerà alcuna funzione concreta, se non quella di ricordare loro che potrebbero accedere al servizio.

Secondo Trinen, l'integrazione di GameChat nell'abbonamento Nintendo Switch Online è giustificata dal fatto che il servizio rappresenta «parte dell'esperienza complessiva della piattaforma» e che «NSO è davvero un elemento critico dell'esperienza Nintendo Switch 2».

C'è da dire che il costo di Nintendo Switch Online non è eccessivo, ma solo l'idea di avere un pulsante deputato unicamente a una funzione a pagamento non è qualcosa che mi aspettavo in una prima battuta.

Questa sarà senz'altro un'altra delle cose di Nintendo Switch 2 che farà discutere la community, che si aggiunge alle politiche dei prezzi, da console ai videogiochi, che hanno portato addirittura gli analisti a rivedere al ribasso le aspettative di vendita della console.