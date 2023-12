Il nuovo Paper Mario per Nintendo Switch potrebbe arrivare prima del previsto

Paper Mario: Il Portale Millenario è stato uno degli annunci dell'ultimo Nintendo Direct ma, dopo il trailer che ha chiuso l'evento digitale dedicato ai giochi per Switch, non si è saputo più granché del ritorno dell'episodio della saga ruolistica di Mario.

Quello che sarà, di fatto, il secondo Paper Mario ad uscire su Switch dopo l'ottimo The Origami King che vi consigliamo di recuperare anche su Amazon, segna un altro ritorno di un videogioco dell'epoca Gamecube sulla console ibrida della casa di Kyoto.

Svelato a sorpresa durante l'ultimo Nintendo Direct del 14 settembre 2023 (qui trovate tutti gli annunci), questa nuova versione di Paper Mario: Il Portale Millenario sembra essere un lavoro di rifacimento con tutti i crismi, ma di cui non sappiamo granché.

Da quello che si può vedere dal primo trailer sembra che Nintendo abbia adoperato lo stesso lavoro fatto per Metroid Prime Remastered, con un tipo di rinnovo che sfiora il concetto di remake pur non essendolo ovviamente del tutto.

Solo che, per esempio, non abbiamo idea di quando Paper Mario: Il Portale Millenario esca se non in un generico "2024".

La release potrebbe essere però più vicina del previsto, perché sul sito dell'ESRB è apparsa la pagina dedicata alla classificazione del titolo.

Quando si arriva a questo punto significa che, solitamente, il processo di produzione e lancio di un software videoludico è agli sgoccioli ed è questione di mesi prima che arrivi sul mercato.

Per altro, dalla classificazione, emerge una frase abbastanza curiosa al di là di una classica descrizione dell'avventura di Mario. Nel descrivere alcune delle cose che i giocatori potranno incontrare in Paper Mario: Il Portale Millenario, l'ESRB dichiara:

«Una manciata di personaggi si impegnano in brevi dialoghi civettuoli (ad esempio, "Non sei un bell'esempio di uomo"; "Forse se... ti prendessi e ti dessi un po' di zucchero"), e/o sono progettati con grandi toraci/ proporzioni esagerate.»

All'ESRB non è decisamente sfuggito l'umorismo tipico della serie di Paper Mario che, speriamo, tornerà presto su Nintendo Switch.

E se siete in vena di avventure con Mario e combattimenti a turni, sappiate che su Nintendo Switch è già disponibile Super Mario RPG, un ritorno storico dall'epoca SNES che abbiamo recensito su queste pagine.