Il nuovo Mechwarrior sarà gratis dal day one su Game Pass

Game Pass continua a riempire il suo catalogo in maniera importnate di nuovi giochi gratis, e tra quelli di ottobre ci sarà anche MechWarrior 5: Clans dal day one.

Come riporta IGN US, infatti, MechWarrior 5: Clans è in arrivo il 16 ottobre su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e su quest'ultima piattaforma sarà giocabile gratis grazie al servizio in abbonamento.

Questo nuovo capitolo della saga rappresenta una grande novità per i fan del franchise, offrendo una narrazione ricca di storia che mancava da tempo nella serie.

Ambientato durante l'epica Clan Invasion, uno degli eventi più influenti dell'universo di MechWarrior, il gioco segna un ritorno alle origini narrative, allontanandosi dal format sandbox dei titoli precedenti come MechWarrior 5: Mercenaries (che potete recuperare su Amazon).

Questo nuovo capitolo è progettato per essere un punto di ingresso perfetto per i nuovi giocatori, mentre per i fan di lunga data rappresenta il ritorno che aspettavano da oltre 30 anni.

Il combattimento, fedele allo spirito della serie, richiede ai piloti di pianificare attentamente le proprie mosse, guidando squadre d’assalto, chiamate Star, in missioni strategiche.

La gestione e la personalizzazione dei Mech giocano un ruolo fondamentale: i giocatori avranno accesso a un'ampia gamma di tecnologie avanzate dei Clan, che permetteranno di modificare le macchine da guerra in base al tipo di terreno o alle specifiche esigenze tattiche. Questo livello di personalizzazione si rivelerà cruciale per affrontare i vari ambienti che il gioco offre, dalle città dense e intricate a vasti paesaggi paludosi.

A livello visivo, MechWarrior 5: Clans sfrutta la potenza dell'Unreal Engine 5, offrendo scenari mozzafiato e un altissimo livello di dettaglio ambientale. Le battaglie si svolgeranno in ambienti incredibilmente realistici e distruttibili, che variano da claustrofobici spazi urbani a estese distese naturali.

Ottobre continua ad essere un mese decisamente ricco per Game Pass, quindi, perché giusto oggi è arrivato un altro titolo di grandissimo spessore da recuperare. Il mese è stato decisamente interessante, come potete vedere.