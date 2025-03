Il nuovo horror su Cthulhu sembra davvero terrificante

Dall'abisso cosmico al videogioco: un nuovo thriller psicologico ispirato all'universo di H.P. Lovecraft si prepara a sconvolgere gli amanti del genere horror.

NACON ha infatti rivelato Cthulhu: The Cosmic Abyss, un'avventura in prima persona che trasporterà i giocatori nelle profondità dell'oceano Pacifico alla ricerca di minatori scomparsi, conducendoli fino alla prigione labirintica di R'lyeh, l'antica città sommersa dove il terrificante Cthulhu è imprigionato.

Previsto per il 2026 e sviluppato con Unreal Engine 5, il titolo promette di combinare investigazione, horror psicologico e una narrazione ramificata dove ogni scelta influenzerà il destino del protagonista.

Il giocatore vestirà i panni di Noah, un agente dell'Ancile, una divisione segreta dell'Interpol specializzata in casi occulti.

La missione apparentemente ordinaria di indagare sulla misteriosa scomparsa di alcuni minatori nelle profondità dell'oceano Pacifico si trasformerà presto in un incubo lovecraftiano.

Accompagnato da Key, un'intelligenza artificiale che fungerà da supporto durante l'avventura, Noah dovrà affrontare non solo enigmi complessi ma anche resistere all'influenza corrosiva della mente di Cthulhu.

La struttura narrativa proposta da NACON sembra particolarmente ambiziosa, con un sistema di scelte che modellerà il percorso del protagonista e determinerà il suo destino finale.

L'elemento psicologico sarà centrale nell'esperienza, costringendo il giocatore a distinguere tra realtà e allucinazioni mentre l'influenza di Cthulhu si fa sempre più forte.

La scelta di utilizzare l'Unreal Engine 5 per dare vita a questo universo lovecraftiano non è casuale. Le potenzialità del motore grafico di Epic Games permetteranno di creare atmosfere claustrofobiche e inquietanti, essenziali per trasmettere il senso di terrore cosmico tipico delle opere di Lovecraft.

Secondo quanto dichiarato dal team di sviluppo, Cthulhu: The Cosmic Abyss presenterà una narrazione cinematografica con personaggi complessi e ben caratterizzati.

L'attenzione alla costruzione dell'universo narrativo sembra essere uno dei punti di forza del progetto, che punta a conquistare sia i fan dell'autore di Providence sia gli appassionati di horror psicologico in generale.

