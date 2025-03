Il nuovo gioco gratis del weekend di Steam vi farà costruire la vostra città ideale

Anche questo fine settimana, Steam ha deciso di selezionare per i suoi utenti un nuovo gioco gratis da provare senza costi aggiuntivi: un'ottima occasione per divertirvi su PC senza dover spendere neanche un centesimo.

Il nuovo omaggio selezionato dallo store è Cities Skylines, il gestionale sviluppato da Colossal Order e che è stato particolarmente apprezzato dalla community, al punto da spingere lo sviluppo di un sequel ufficiale (di cui trovate la versione fisica su Amazon).

In Cities Skylines prenderete il controllo totale di una città nei panni di un sindaco, dandovi la possibilità di trasformarla in una terra in cui chiunque vorrebbe vivere: dovrete però prestare attenzioni anche a diversi fattori, come la gestione dell'acqua e dell'elettricità, le forze delle ordine e perfino assicurarvi la giusta educazione.

L'unico requisito di cui avrete bisogno per iniziare a divertirvi è un account su Steam: come anticipavamo in apertura, non dovrete effettuare alcun tipo di acquisto per iniziare a giocare.

Significa che potrete sentirvi liberi di segnalare questa promozione anche ai vostri amici, sebbene si tratti di una produzione pensata per un solo giocatore.

Se volete iniziare a scaricare Cities Skylines, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale e fare clic sul pulsante "Avvia gioco", ovviamente dopo esservi assicurati di aver effettuato il login su Steam.

Ricordiamo che resterà disponibile gratuitamente solo per questo fine settimana, mentre tra 3 giorni — dopo la data di pubblicazione di questo articolo, si intende — tornerà giocabile solo dopo averlo acquistato.

Nel caso vogliate aggiungerlo permanentemente alla vostra collezione, segnaliamo che la versione base sarà in offerta con il 90% di sconto fino al 31 marzo: un'ottima occasione per fare vostro questo divertente gestionale.

Se giocare a Cities Skylines dovesse allo stesso tempo farvi venire voglia di scoprire il sequel, vi rimandiamo alla nostra recensione dedicata.

Se invece preferite dare un'occhiata ad altri giochi gratis su Steam, nelle scorse ore vi abbiamo segnalato altri 4 free-to-play interessanti.