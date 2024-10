Il nuovo gioco gratis che vi offre Steam è uno shooter pieno di mutanti

Da questo esatto momento potete provare grazie a Steam un nuovo gioco gratis, disponibile senza alcun tipo di acquisto aggiuntivo ancora per poco.

Lo store di casa Valve ha deciso di selezionare per voi l'intrigante BioFusion, un’avventura VR cooperativa dove strategia e azione si intrecciano per tenere a bada orde di mutanti.

Ecco la descrizione di BioFusion:

«BioFusion è un gioco VR co-op multigiocatore, PvE, sparatutto in prima persona, tower defense. Dondolati su un rampino, guida un hovercraft, lancia granate, raccogli buff, costruisci torri e trappole. Fai tutto il necessario per tenere lontani i mutanti dalle Spore dell'Evoluzione.»

In questo sparatutto in prima persona con elementi di tower defense, voi e i vostri amici dovrete proteggere le Spores of Evolution dalle minacce della malvagia HW Corporation.

Scegliete il vostro ruolo: nei panni del Soldato, avrete a disposizione rampini, hovercraft, e un vasto arsenale di armi e granate da utilizzare sia a terra che in volo; come Stratega, invece, costruirete torri, posizionerete trappole, e difenderete la zona con arco e sciabola. Entrambi i ruoli potranno raccogliere buff di DNA per migliorare le abilità specifiche e rendere i propri eroi più potenti.

Ogni partita è un’immersione totale in paesaggi lussureggianti e dettagliati, affrontando nemici e scenari sempre diversi. Potrete scegliere tra sette ambientazioni—dal Hangar fino alla Foresta—e regolare la difficoltà per adattarla al vostro stile di gioco. Con una durata di oltre 20 ore di gameplay, BioFusion promette di offrirvi un’esperienza dinamica e avvincente.

Grazie alla piena compatibilità con Meta Quest e Steam VR, il gioco include numerose opzioni di comfort e locomozione per un’esperienza senza pari, tra cui Vignette, Snap turning, Teletrasporto e Spostamento basato sul movimento delle braccia, per personalizzare al meglio la vostra immersione.

Dovrete essere veloci per riscattare BioFusion, perché il titolo sarà gratis ancora per un po' e, se proprio vi va di scaricarlo su Steam da questa pagina. Per poter scaricare i giochi in questione dovrete semplicemente essere in possesso di un account Steam attivo e funzionante.

Da questo momento potete dunque provarlo per tutto il fine settimana senza dover spendere neanche un centesimo, da soli o in compagnia dei vostri amici: l'unico requisito necessario è avere a disposizione un account su Steam.

Per concludere, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.