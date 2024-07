Il nuovo Game Pass assomiglierebbe parecchio a PS Plus Extra

Durante la notte è stato annunciato il nuovo piano - con rincaro di prezzo - relativo ai vari servizi in abbonamento di Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass Standard sostituirà ufficialmente il piano per Console: il multiplayer online sarà incluso, ma non ci saranno giochi gratis al day-one.

La cosa ha in ogni caso mandato su tutte le furie i fan, sebbene a quanto pare qualcuno avrebbe notato una somiglianza con PlayStation Plus Extra.

Come riportato anche da PlayStation Lifestyle, infatti, il nuovo livello Xbox Game Pass Standard senza uscite al day one assomiglia molto a PS Plus Extra.

In effetti, tanto per cominciare, il costo è lo stesso: Game Pass Standard costerà 14,99 dollari al mese, con la promessa di "centinaia di giochi di alta qualità su console". Sostituirà l'attuale livello "Game Pass for Console", che include giochi al day-one.

Sony, e in particolare l'ex capo di PlayStation Jim Ryan, hanno sottolineato in numerose occasioni che il modello Game Pass - come era all'epoca - non è sostenibile a causa dei costi di sviluppo dei videogiochi, tra gli altri fattori.

Per essere chiari, Microsoft continuerà a offrire giochi day-one su Game Pass attraverso il livello Ultimate, che ora ha ricevuto un aumento di prezzo.

Nel tentativo di espandere il proprio pubblico piuttosto che spremere denaro dai membri attuali, l'azienda sta gridando ai quattro venti che non è necessaria una Xbox per giocare ai suoi giochi, visto che è sufficiente sottoscrivere un abbonamento.

Microsoft pubblicizza il suo nuovo abbonamento Game Pass Standard praticamente con le stesse promesse di Sony per quanto riguarda PS Plus Extra: "centinaia" di giochi, accesso al multiplayer online, sconti e offerte esclusive.

Il livello "Game Pass for Console" sarà gradualmente eliminato e i suoi membri dovranno effettuare l'upgrade per ottenere i giochi al day-one, oppure perderli.

Ad ogni modo, voi lettori cosa farete a fronte dei nuovi prezzi di Game Pass? Ditecelo nel nostro sondaggio.