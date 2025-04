Il nuovo FPS sci-fi in Unreal Engine in prova gratis, da ora

Le esperienze che sfidano i confini tra uomo e macchina assumono un fascino particolare. È questo il caso di Metal Eden, sparatutto in prima persona di Reikon Games e Deep Silver che esplora un futuro dove la coscienza umana ha abbandonato i corpi di carne per abitare involucri robotici.

Questa premessa narrativa si concretizza oggi in una demo gratuita disponibile su Steam, permettendo ai giocatori di testare le prime due missioni di questa avventura fantascientifica ad alto tasso adrenalinico.

Sviluppato con Unreal Engine 5, di cui trovate guide su Amazon, Metal Eden si propone come uno sparatutto che unisce meccaniche di gioco frenetiche a un'ambientazione distopica affascinante.

La demo appena rilasciata non rappresenta un semplice assaggio ma offre un'esperienza sostanziale con due missioni complete, sufficienti per farsi un'idea precisa delle meccaniche di gioco e dell'universo narrativo creato dagli sviluppatori.

Il trailer di accompagnamento pubblicato in concomitanza con la demo mostra un gameplay fluido e dinamico, caratterizzato da scontri a fuoco intensi e ambientazioni futuristiche dettagliate.

L'estetica cyberpunk e le meccaniche di gioco sembrano richiamare classici del genere, pur mantenendo una propria identità distintiva.

La scelta di ambientare il gioco in un universo dove la coscienza umana è stata trasferita in corpi robotici apre interessanti spunti narrativi, ponendo domande sull'identità e sulla natura dell'esistenza in un mondo post-umano. Tematiche che potrebbero essere esplorate in profondità nella versione completa del titolo.

La demo di Metal Eden rappresenta un'opportunità non solo per i giocatori, che possono valutare in anticipo se il titolo incontra i loro gusti, ma anche per gli sviluppatori, che potranno raccogliere feedback preziosi prima del lancio definitivo.

Resta da vedere se il gioco riuscirà a distinguersi in un mercato degli FPS sempre più affollato, ma le premesse sembrano promettenti per un'esperienza di gioco memorabile. Nell'attesa, e restando in tema FPS, avete visto che l'erede di Killzone ha una data di uscita?