Se vi aspettavate di vedere Leon S. Kennedy sul grande schermo nel prossimo film di Resident Evil, dovrete rivedere le vostre aspettative. Zach Cregger, regista dell’horror cult Weapons, ha confermato che il suo adattamento cinematografico ispirato al franchise di Capcom sarà un’opera del tutto originale, ambientata nell’universo della saga ma senza riprendere le avventure dei personaggi storici.

In un’intervista concessa a Entertainment Weekly, Cregger ha dichiarato: “Quando lo vedrete, penserete: ‘questo è davvero un film di Zach’. È semplicemente ambientato nel mondo di Resident Evil. Non credo che i fan dei giochi rimarranno delusi”.

Una presa di posizione chiara, che promette di rispettare il materiale originale senza stravolgerlo, ma che al tempo stesso intende raccontare una storia nuova, capace di sorprendere anche i veterani della saga.

Il regista ha sottolineato di non voler “rubare” personaggi iconici come Leon per inserirli in un racconto che non appartiene direttamente al loro arco narrativo: “Rispetto troppo i giochi per fare una cosa del genere. Voglio raccontare una storia di Resident Evil che viva nel suo canone, lasciando intatto tutto ciò che i fan amano”.

Il film vedrà come protagonista Austin Abrams, affiancato dal wrestler e attore Paul Walter Hauser. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso Cregger insieme a Shay Hatten, e il regista ha rivelato che l’opera sarà ispirata al tono di Resident Evil 4, con un viaggio narrativo che porterà lo spettatore a “discendere sempre più a fondo nell’inferno”, proprio come accade nei giochi.

L’uscita è fissata per il 18 settembre 2026, e promette di portare in sala un’esperienza che bilancerà fedeltà all’atmosfera originale e creatività autoriale. Se questo esperimento riuscirà a conquistare i fan, potremmo assistere a una nuova fase per il franchise cinematografico di Resident Evil, finalmente capace di emanciparsi dai tie-in più convenzionali.