Il nuovo Battlefield sta arrivando, c'è una conferma

Il futuro di Battlefield è stato svelato qualche tempo fa, e sembra che Electronic Arts si stia effettivamente preparando a mostrarlo ai suoi fan con Battlefield Labs.

Giusto un mese fa, Electronic Arts aveva svelato tutto il contesto dei Battlefield Studios e del grande rilancio del franchise dopo le ultime iterazioni disastrose.

Gli studi sono dedicati a supportare la nuova iniziativa di playtesting dedicata al prossimo capitolo della serie Battlefield, che permetterà ai giocatori di provare una versione pre-alpha del titolo nei prossimi mesi.

A quanto pare quel momento è arrivato, come riporta The Gamer.

Electronic Arts lancerà il primo Battlefield Labs playtest questo venerdì, offrendo ai giocatori la possibilità di testare nuove meccaniche e concetti per circa due ore su PC.

Secondo un’email trapelata e visionata dal portale, i partecipanti dovranno firmare un accordo di riservatezza, che vieta di registrare, trasmettere o discutere pubblicamente l’esperienza di gioco. Ma siamo nell'epoca dei leak sfrenati, quindi possiamo aspettarci facilmente indiscrezioni nei prossimi giorni.

Anche perché l’interesse per Battlefield Labs è stato immediato: appena annunciato, il sito ha ricevuto oltre 1,3 milioni di iscrizioni, causando lunghe attese per registrarsi. Anche se non tutti avranno accesso al test di questo venerdì, EA ha confermato che ci saranno altre occasioni per provare il gioco prima del rilascio ufficiale.

Attualmente, le iscrizioni sono ancora aperte e i tempi di attesa si sono ridotti: mentre all’inizio si parlava di ore, ora bastano pochi minuti per entrare in lista d’attesa. Inoltre, EA ha chiarito che l’ordine di registrazione non influenzerà le selezioni, quindi iscriversi ora non comporterà svantaggi rispetto a chi lo ha fatto prima.

Non c'è ancora una data di uscita ufficiale per Battlefield 6, e secondo alcune fonti interne EA potrebbe posticiparlo per evitare la concorrenza di GTA 6, e vedremo se verrà rispettata almeno la finestra di lancio menzionata.