Il network test di Elden Ring Nightreign è un disastro, ma c'è una speranza

In queste ore non è possibile giocare al network test di Elden Ring Nightreign, perché i server non hanno semplicemente retto alla mole di giocatori e FromSoftware ha commentato la vicenda, dando uno spiraglio per il futuro.

Come vi avevamo raccontato, infatti, il lancio odierno del test tecnico di Nightreign non è andato affatto bene.

I giocatori hanno dovuto affrontare errori di rete, server congestionati e continui tentativi di riconnettersi, senza riuscire mai a entrare nel vivo del gioco. Tutto questo dopo alcuni messaggi in cui FromSoftware tentava di fornire suggerimenti e fix temporanei per i giocatori bloccati.

In questo momento Elden Ring Nightreign è bloccato e non è chiaro se e come sarà possibile giocare nelle prossime fasi.

A questo proposito, FromSoftware ha pubblicato un nuovo messaggio su X:

«Ci scusiamo sinceramente per l'inconveniente causato ai giocatori a causa del guasto del server di gioco di Elden Ring Nightreign. Il test di rete di oggi terminerà alle 23:00 come previsto e ora procederemo con i lavori di miglioramento. Stiamo valutando la possibilità di effettuare ulteriori test per oggi. Vi saremmo grati se poteste comprendere e collaborare.»

Molti utenti su PlayStation 5 non sono riusciti a connettersi, con i server che sono andati offline per risolvere i problemi nelle prime ore. Anche dopo il ripristino, alcuni giocatori hanno riscontrato difficoltà nel trovare partite online, potendo esplorare solo brevemente la nuova area di allenamento prima di perdere la connessione.

Vedremo se le prossime fasi di test miglioreranno, ed è meglio che sia così visto il focus sul multiplayer del prossimo progetto di FromSoftware in uscita il 30 maggio su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Periodo particolare, per così dire, per quanto riguarda i servizi online. Giusto pochi giorni fa c'è stato un altro disastro con PlayStation Plus, che per altro non si è nemmeno risolto benissimo.