Il multiplayer di Halo 2 è tornato

Nel 2010 Microsoft ha chiuso i server di Xbox Live per la Xbox originale. Ciò significava che le componenti online di titoli come Halo 2 non erano più disponibili.

Sebbene non tutti nel 2024 abbiano ancora accesso a una Xbox originale (ora infatti su Amazon troviamo in primis Series X) e stiano piangendo l'impossibilità di giocare online, c'è ora una luce in fondo al tunnel.

È qui che entra in gioco Insignia, un sostituto di Xbox Live (che non è in alcun modo affiliato o appoggiato da Microsoft).

Grazie al progetto, molti giochi multigiocatore stanno ricevendo una nuova vita, e da oggi questi includono anche Halo 2 (via Kotaku).

Annunciato sull'account X/Twitter di Insignia il 13 marzo, il progetto lancia i server multiplayer di Halo 2 il 15 marzo alle 21 ora italiana.

Per accedervi, i giocatori che possiedono ancora una Xbox originale devono installare Insignia e registrarsi per ottenere un Gamertag.

Il progetto contiene una lunga guida su come farlo e, sebbene richieda un po' di pazienza, la ricompensa ne vale sicuramente la pena. Al momento del lancio, i server di Halo 2 di Insignia includono 10 playlist multigiocatore, compresi classici come Team Slayer.

Tuttavia, anche se possedete una Xbox e Halo 2 e volete giocare con altri attraverso Insignia, potreste avere dei problemi. Secondo il sito web del progetto, sono supportati quasi 200 giochi per Xbox e si sono registrati oltre 10mila utenti, anche se al momento in cui scriviamo erano online meno di 20.

Halo 2 del 2004 rimane senza dubbio uno dei più importanti giochi per Xbox e multiplayer mai realizzati, inaugurando una nuova era per Xbox Live.

La capacità di Insignia di far rivivere la funzionalità multigiocatore del gioco è un importante atto di conservazione dei giochi.

Naturalmente, esiste un modo più semplice per giocare ad Halo 2, compreso il suo multiplayer: si tratta della Master Chief Collection, che include il remaster Halo 2: Anniversary.

Ma, nel caso in cui vogliate rivivere la nostalgia dell'originale, Insignia è quello che fa per voi.

Parlando invece del futuro, il capo di Xbox Phil Spencer e il boss di Xbox Game Studios Matt Booty hanno lasciato intendere che Halo non morirà.

Senza contare che, nonostante la scarsa accoglienza di Halo Infinite, 343 Industries è al lavoro sulla prossima avventura di Master Chief.