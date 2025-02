Il gioco gratis Epic della prossima settimana è "animalesco"

I giochi gratuiti offerti da Epic Games Store non sono ancora terminati: presto verrà svelato il prossimo titolo in regalo, che sarà annunciato giovedì 6 marzo.

Come accade similmente con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi bassi), tutti gli utenti con un account Epic possono riscattare un nuovo gioco ogni settimana senza alcun costo.

È stato recentemente confermato che Them's Fightin' Herds sarà il prossimo titolo gratuito disponibile a partire dalla prossima settimana.

Ecco la descrizione ufficiale del gioco:

«Them's Fightin' Herds è un gioco 2D di combattimento con degli adorabili animali realizzati dalla famosa produttrice di cartoni animati Lauren Faust. Sotto la scorza tenera, si cela un serio combattente!Caratteristiche

Combattimento ottimizzato - Meccaniche a 4 tasti, sistema magico, superattacco aumentato ed esaurimento juggle per prevenire delle combo infinite. Modalità storia - Un'avventura a episodi piena di esplorazione, sfide di combattimento, minigiochi e lotte con i boss! Modalità versus locale e online crossplay matchmaking - Combatti gli avversari offline o battiti nel mondo con il potente rollback netcode di GGPO. Modalità tutorial e allenamento - Impara le basi con delle prove di combo e tutorial guidati, esercitati nelle combo nella stanza di addestramento piena di contenuti e guarda i replay delle tue partite! Pixel Lobby - Sblocca gli accessori, personalizza l'avatar e esplora una lobby vista dall'alto con gli altri giocatori online. Sistema musicale dinamico - Il rock da battaglia si adatta ai personaggi e ogni partita diventa uno scontro tra campioni.»

Come sempre, il gioco potrà come sempre essere scaricato gratuitamente per sette giorni, consentendovi di aggiungerlo alla vostra libreria senza alcuna spesa.

Come sempre, vi aggiorneremo non appena sarà disponibile su Epic Games Store, dandovi così modo di beneficiarne.

Nel frattempo, potete consultare l’elenco completo dei giochi gratuiti offerti dallo store dal 2018 a oggi visitando la pagina dedicata alla promozione settimanale.