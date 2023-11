Il gioco di calcio LEGO 2K apparso a sorpresa su PlayStation Store

Electronic Arts è da poco scesa in campo con il suo EA Sports FC 24, ma a quanto pare LEGO e 2K sono pronte a lanciare sul mercato un altro "contendente", ossia LEGO 2K Goooal!.

Oltre all'erede di FIFA (che potete fare vostro su Amazon), sarebbe infatti in arrivo un titolo calcistico dedicato ai celebri mattoncini danesi.

L'esistenza di questo titolo era stata svelata da un report arrivato ormai lo scorso anno, senza però trovare una conferma ufficiale.

Ora, dopo che di recente è arrivata una classificazione anche da parte del Taiwan, LEGO 2K Goooal! è sbucato a sorpresa su PlayStation Store.

Come riportato anche da PSU, sembra che il gioco sia finalmente pronto per un reveal ufficiale dopo essere apparso brevemente su PS Store con il nome in codice di Build Up.

L'annuncio è stato individuato dall'utente Twitter/X MauroNL in un post ora cancellato, che includeva anche l'artwork ufficiale del gioco, che corrisponde a quanto trapelato in precedenza.

Sembra quindi che un reveal ufficiale sia dietro l'angolo, vista la quantità di volte in cui il gioco è saltato fuori nel corso degli ultimi mesi.

Secondo quanto riportato, LEGO 2K Goooal! è in fase di sviluppo da parte dello studio britannico Sumo Digital, lo stesso responsabile di LittleBigPlanet 3.

Dato che i The Game Awards sono alle porte, il progetto potrebbe essere annunciato proprio in quell'occasione. Vi terremo aggiornati non appena ci saranno novità al riguardo.

Per il momento, gli appassionati di calcio si stanno divertendo anche con EA Sports FC 24: il nuovo capitolo di Electronic Arts ha avuto il duro compito di non far rimpiangere FIFA e a quanto pare ce l'ha fatta.

In attesa dell'ufficialità di LEGO 2K Goooal!, vi rimandiamo alla recensione di LEGO 2K Drive, racing game dedicato ai celebri mattoncini danesi, un gioco che non punta certo a imporsi come un simulatore accurato.