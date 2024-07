Il film di Watch Dogs è realtà, Ubisoft svela il primo ciak

Continua la serie sconfinata di film tratti dai videogiochi, e ora Ubisoft dà il via alla produzione del film di Watch Dogs, con il primo ciak battuto nella giornata di oggi.

Del film non si è saputo mai un granché, se non alcuni dettagli relativi al casting portato avanti da Ubisoft per quanto riguarda l'adattamento della sua saga action.

Di Watch Dogs abbiamo parlato giusto lo scorso marzo, con i primi nomi in trattativa per entrare all'interno della produzione nei ruoli più importanti del film.

Non sappiamo nemmeno la data di uscita del film, ma questo non sta impedendo a Ubisoft e New Regency di avviare le riprese del film.

Ubisoft è stata incredibilmente silenziosa nel suo annuncio, che riporta una foto del primo ciak del film di Watch Dogs, per la regia di Mattieu Turi e la fotografia del nostrano Daniele Massaccesi, già autore della fotografia per Equilibrium (2002), Gemini Man (2019) e Cloud Atlas (2012), tra i tanti.

Il film è diretto dall'acclamato regista di genere francese Mathieu Turi, da una sceneggiatura originale scritta da Christie LeBlanc, nota per aver scritto il thriller fantascientifico originale Netflix "Oxygen" basato sulla sceneggiatura Blacklist O2 del 2016, e rivista da Victoria Bata.

In attesa di sapere qualcosa di più sul film di Watch Dogs, per cui dovremmo aspettare molti anni probabilmente, la speranza è che possa dare in ogni caso una nuova vita al franchise videoludico che è attualmente morto. Chissà che l'eventuale successo della pellicola non possa ridare linfa vitale alla serie videoludica.

Questo ci ricorda che anche The Division era uno dei nomi con un progetto in lavorazione per il grande e/o piccolo schermo, ma non se n'è saputo più nulla.

Parlando di film tratti dai videogiochi, ci sono novità anche per quanto riguarda il film di Metal Gear Solid, mentre Cate Blanchett ha spiegato perché ha detto sì al film di Borderlands.