Il film di Just Cause è ancora vivo

Il panorama delle trasposizioni cinematografiche dei videogiochi continua a espandersi, e Just Cause è pronto a unirsi alla lista delle produzioni più attese.

Annunciato lo scorso maggio da Universal Pictures, il film tratto dall’adrenalinica serie videoludica sviluppata da Avalanche Studios sembrava finito nel limbo della pre-produzione.

Tuttavia, nuove informazioni confermano che il progetto è più vivo che mai: Just Cause ha trovato il suo sceneggiatore, come riportato anche da MovieWeb.

Sarà infatti Aaron Rabin a scrivere la sceneggiatura dell’adattamento. Rabin è noto per il suo lavoro sulla serie di successo Jack Ryan di Prime Video e per aver partecipato alla produzione di Secret Invasion, la discussa serie Marvel.

Dietro la macchina da presa ci sarà Ángel Manuel Soto, regista di Blue Beetle, il film DC con Xolo Maridueña.

Anche se il film non ha ancora una data di uscita ufficiale, la produzione vanta un team di peso.

A supervisionare l’azione ci sarà infatti la 87 Eleven, la celebre crew di stunt dietro il successo della saga di John Wick.

Inoltre, il progetto vede coinvolto David Leitch, regista di Atomica Bionda e The Fall Guy, come produttore insieme a Kelly McCormick di 87North, che ha un accordo prioritario con Universal.

Pubblicato per la prima volta nel 2006, Just Cause segue le avventure di Rico Rodriguez, un agente speciale incaricato di rovesciare governi corrotti in ambientazioni esotiche.

Ispirata all’invasione statunitense di Panama del 1989, l’opera di Avalanche Studios (che trovate anche su Amazon) si è fatta conoscere per il suo gameplay estremo e il caos distruttivo, reso ancora più spettacolare da elementi come il rampino e la tuta alare, che consentono al protagonista di muoversi in modo ipercinetico tra esplosioni e combattimenti aerei.

Con quattro capitoli all’attivo, di cui l’ultimo risale al 2018, la serie ha un seguito appassionato: se il film saprà mantenere lo spirito adrenalinico del gioco e sfruttare effetti pratici per rendere credibili le acrobazie spettacolari, potrebbe diventare un nuovo punto di riferimento per il cinema d’azione (o almeno provarci).

Del resto, dopo il successo di pellicole come Sonic 3, i film tratti dai videogiochi possono funzionare, eccome.