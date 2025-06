Dragon's Lair, il rivoluzionario gioco animato del 1983, è l'ennesimo videogioco che si trasformerà in un film live-action che promette di catturare la magia e l'innovazione che resero il titolo originale un fenomeno culturale.

O almeno lo promise molti anni fa, quando il progetto fu annunciato per la prima volta insieme al nome di Ryan Reynolds come attore principale della trasposizione. Dopo uno stravolgimento annunciato lo scorso anno, in cui il progetto sembra essere sostanzialmente ripartito, ora sembra che ci sia addirittura un regista.

Come riporta Gamespot, il regista James Bobin è attualmente in trattative per dirigere questa ambiziosa trasposizione cinematografica.

Il regista britannico porta con sé un curriculum che spazia dalla commedia familiare all'avventura per ragazzi, avendo firmato la regia del celebrato reboot Disney di The Muppets nel 2011 e del suo seguito, oltre a Dora and the Lost City of Gold.

La sua esperienza televisiva include collaborazioni di prestigio con serie come Flight of the Conchords e Percy Jackson and the Olympians, dimostrando una versatilità che potrebbe rivelarsi cruciale per adattare un materiale così particolare.

L'interesse per una trasposizione cinematografica di Dragon's Lair non è nuovo, per altro, nonostante oggi ci fossimo dimenticati della sua esistenza bisogna dirlo. Nel 2015, Bluth e Goldman lanciarono una campagna di crowdfunding per realizzare un demo di un film d'animazione dedicato a Dragon's Lair. Nonostante gli sforzi e l'entusiasmo dei fan, quel progetto non riuscì a trovare un distributore disposto a investire nella produzione completa.

Ora vediamo cosa ne sarà di questa produzione, con Ryan Reynolds che continua ad essere impegnato nella produzione e sarà ancora impegnato nel ruolo del protagonista Dirk, salvo altri cambiamenti improvvisi. Inutile dire che non c'è una data di uscita del film da parte di Netflix, e probabilmente bisognerà aspettare ancora un altro po' prima di saperne di più.