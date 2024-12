Il director di Astro Bot non credeva affatto di poter vincere il GOTY 2024

La vittoria di Astro Bot ai The Game Awards 2024 è stata sicuramente un bellissimo messaggio per l'industria videoludica: in un mercato dove i budget sono sempre più fuori controllo, un platform annunciato quasi per caso è finito per diventare il miglior videogioco dell'anno.

Un successo che il director ha voluto dedicare non solo ovviamente al suo talentuoso team, ma omaggiando anche Nintendo e la saga di Super Mario, la cui influenza è stata fondamentale per l'evoluzione del genere.

Ma sebbene Astro Bot (lo trovate scontato su Amazon) fosse considerato da molti uno dei pretendenti principali per il GOTY 2024 — come effettivamente è poi stato — Team Asobi non aveva minimamente pensato alla possibilità di vincere questo prestigioso premio.

In un'intervista rilasciata a Famitsu (via Twisted Voxel), il director Nicolas Doucet ha spiegato che il massimo a cui ambiva era il premio per il miglior gioco per famiglie — che ha comunque vinto nel corso della cerimonia.

È stato solo dopo che Astro Bot ha conquistato il premio come miglior game direction che Doucet ha iniziato a pensare che poteva esserci una seria chance per la vittoria del GOTY, che prima di allora non gli era minimamente passata per la mente.

Il director ha spiegato che non aveva pronta alcun tipo di dichiarazione trionfale per un'eventuale vittoria, a cui ha iniziato a lavorare segretamente durante lo show stesso sul suo cellulare, pochi istanti dopo la vittoria del premio per la direzione e assicurandosi che le telecamere non lo inquadrassero, mentre metteva insieme i suoi pensieri.

In ogni caso, lo shock della vittoria finale è stato comunque così forte da fargli ammettere di non ricordare molto dei momenti finali della cerimonia, dimenticandosi perfino il discorso che ha tenuto di fronte al pubblico.

Reazioni iniziali e finali ben diverse rispetto a quelle avute dal produttore di Black Myth Wukong, che invece si era lamentato della mancata vittoria al GOTY sottolineando di «essere venuto fin qui per niente». E che in realtà, a parere di chi vi scrive, confermano come la scelta di Astro Bot fosse quella migliore possibile.