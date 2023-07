Il creatore di Katamari Damacy è tornato con un gioco ancora più folle, se possibile

Katamari Damacy è una piccola perla per giocatori gourmet e il suo creatore, Keita Takahashi, torna con To A T: un videogioco su una persona incastrata in una t-pose.

Dall'autore di Katamari Damacy, che ora potete scoprire anche in versione rimasterizzata su Amazon, non potevamo aspettarci diversamente.

Forse un gioco strano almeno quanto il nuovo gioco del creatore di Call of Duty, annunciato di recente, che è la cosa più distante che possiate mai immaginare.

To A T è infatti un'avventura narrativa in 3D, in cui si giocherà nei panni dell'adolescente Teen, incastrato in "una postura unica".

Il ragazzo è infatti bloccato nella cosidetta t-pose, la posa predefinita dei personaggi in 3D quando vengono lavorati dai software di rendering nei videogiochi (e non solo).

Il titolo, svelato di recente da Takahashi (tramite PC Gamer), ha "una forte attenzione al personaggio, all'interazione, alla storia e all'esplorazione" ed è incentrato sul desiderio di Teen di vivere una vita normale nella loro piccola città.

L'incipit della storia di Teen e del suo adorabile cagnolino è decisamente surreale, per come la descrive lo stesso creatore:

«Mentre vanno a scuola e combattono con i bulli, Teen scopre una nuova abilità concessa loro dalla loro straordinaria postura, e iniziano a scoprire di più sul loro misterioso lignaggio.»

Se il gioco non vi sembra abbastanza strano, ecco il trailer di To A T:

Il titolo si svolge in un arco temporale di più giorni e, mentre Teen dovrà affrontare le sue sfide, i giocatori potranno anche dedicarsi a vari minigiochi tra l'assurdo e l'apparentemente troppo normale.

Oltre al fatto che non vediamo l'ora di giocarci, sappiate che To A T è solo uno dei giochi mostrati da Annapurna di recente che ha fatto un ottimo showcase: ecco tutti gli annunci e trailer.

Il franchise di Katamari per altro è tornato di recente con una nuova edizione che raccoglie alcuni vecchi capitoli, ovvero We Love Katamari Reroll+ Royal Reverie, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione, dicendo: «il gioco è invecchiato benissimo, con una formula tanto semplice quanto divertente, ed i nuovi contenuti convincono.»