Il controverso Metal Gear Solid V: Ground Zeroes compie 10 anni

Il lancio di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes è stato uno dei più controversi, probabilmente, tra le uscite della saga di Hideo Kojima e nel caso non ve ne siate accorti sono passati già 10 anni dalla sua uscita.

Prima di The Phantom Pain (lo trovate su Amazon), l'ultimo capitolo della saga di Kojima venne anticipato da un prologo che ne mostrava le potenzialità dal punto di vista del gameplay, nonché quello che sarebbe stato l'incipit della storia che avremmo poi rivisto nel titolo uscito nel 2015.

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes è stato il primo gioco a funzionare con il Fox Engine e venne annunciato il 30 agosto 2012.

E dopo anni di speculazioni e tentativi di capire dove la saga sarebbe voluta andare a parare, e difficilmente qualcuno ci aveva preso visto ciò che è stato The Phantom Pain, il lancio di Metal Gear Solid V: Ground Zeroes avvenne il 18 marzo 2014 negli USA su PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 e Xbox One. Nel resto del mondo arrivò a partire dal 20 marzo, invece.

La peculiare esperienza di Ground Zeroes fece parecchio scalpore all'interno della community dei videogiochi, tra pubblico e critica.

C'era chi apprezzò lo strano tentativo di Hideo Kojima di creare un vero e proprio prologo con una struttura a missioni da scoprire in autonomia, e una trama raccontata con le famigerate audiocassette che nascondevano anche dettagli molto importanti, soprattutto in relazione con The Phantom Pain.

Dall'altro la breve durata potenziale di Ground Zeroes che formalmente poteva durare anche solo 2 ore, tirando dritto per le missioni principali, lo rese una sorta di "demo a pagamento" agli occhi di molti.

Di certo fu un preambolo di un videogioco ancora più controverso, ovvero The Phantom Pain, con il quale i fan stanno venendo a patti solo oggi. Tra questi anche David Hayter, messo da parte come voce di Snake, che oggi vede il gioco in una luce diversa.