Il co-creatore di The Elder Scrolls sostiene i remake dei fan

I remake realizzati dai fan stanno guadagnando sempre più attenzione nell'industria, e tra questi, Daggerfall Unity ha ricevuto l'apprezzamento nientemeno che da uno dei co-creatori della serie The Elder Scrolls, Ted Peterson.

In una recente intervista (via The Gamer), Peterson ha definito questo remake realizzato dai fan come "il migliore" e ha elogiato il progetto per aver riportato l'attenzione su Daggerfall, uno dei capitoli meno ricordati ma ugualmente importante della saga, ben prima di Skyrim (che trovate su Amazon).

Daggerfall Unity è una versione rinnovata del gioco originale, sviluppata dalla community, che nel 2023 ha finalmente visto la luce con miglioramenti significativi nella grafica e nel gameplay, offrendo ai giocatori un'esperienza decisamente più moderna pur mantenendo intatto lo spirito del gioco originale.

Disponibile per il download e addirittura con una propria pagina su GOG, il remake ha suscitato un grande entusiasmo tra i fan della serie e anche tra gli sviluppatori originali, come Peterson.

Nel corso dell'intervista, Peterson ha espressamente dichiarato che apprezza molto il lavoro fatto dai fan, riconoscendo quanto Daggerfall Unity abbia dato nuova vita al gioco.

«Oh mio Dio, Daggerfall Unity è stato il migliore,» ha affermato Peterson, sottolineando l'importanza di questi progetti per mantenere vivo l'interesse per titoli che, altrimenti, sarebbero facilmente caduti nel dimenticatoio.

In passato, giocare a Daggerfall su PC era una sfida, dato che l'accesso attraverso emulazioni come DOSBox era problematico, con numerosi bug e performance altalenanti. Oggi, grazie a questo remake, il gioco è tornato ad essere fruibile per una nuova generazione di giocatori.

Nonostante il suo entusiasmo per i remake dei giochi, Peterson ha riflettuto anche su una caratteristica unica del mondo dei videogiochi, che è la costante necessità di rinnovare e riproporre titoli del passato.

«È curioso, perché nessuno ha mai dovuto rifare Casablanca per dire 'Oh mio Dio, guardate questo film di 70 anni fa'. Lo guardi e dici 'Sì, è dell'epoca e i dialoghi sono fantastici, e la chimica è perfetta'. Non c'è mai bisogno di dire 'È ok per l'epoca',» ha osservato Peterson, indicando quanto la nostalgia nel mondo del gaming sia diversa rispetto ad altri media.

Peterson ha anche accennato alla possibilità di un remake ufficiale di Daggerfall da parte di Bethesda, ma ha puntualizzato che, in definitiva, la decisione spetta alla compagnia.

Attualmente, ci sono voci di corridoio su un possibile remake di Oblivion, ma per ora non si è parlato di alcuna intenzione di recuperare i giochi più vecchi della saga.

Ma non solo: c'è anche il fan remake di Oblivion in Skyrim che è sempre più bello: avete visto infatti gli ultimi video dedicati a Skyblivion?