Il Baffo delle televendite che promuove Luigi's Mansion 2 HD è la cosa migliore che vedrete oggi

In un pittoresco caso di universi che si incontrano, e dopo aver dubitato per un attimo di aver patito un po' troppo caldo in questi giorni, mi sono trovata davanti a quello che è uno degli spot videoludici più geniali di sempre: Roberto Da Crema, il più celebre Baffo delle televendite in Italia, che in un nuovo spot promuove il Poltergust 5000 di Luigi's Mansion 2 HD, ottimo aspirapolvere e... aspirafantasmi!

L'idea promozionale di Nintendo, che ha coinvolto la voce del re delle televendite in questo divertente spot, strappa più di un sorriso e vede l'instancabile Roberto – con il suo modo iconico di riprendere il respiro tra una frase e l'altra – spiegarvi i grandi vantaggi del Poltergust, arrivando perfino a paragonarlo agli aspirapolvere della concorrenza (!).

«Il Re delle televendite Roberto Da Crema ha prestato la sua voce per celebrare l’uscita di Luigi’s Mansion 2 HD su Nintendo Switch, presentando le tante funzionalità del Poltergust 5000, la speciale arma acchiappafantasmi realizzata dal Professor Strambic per l’eroe fifone Luigi» scrive Nintendo, nella nota che accompagna il geniale spot.

Potete vedere il video direttamente qui sotto.

Uscito originariamente su Nintendo 3DS, il gioco è arrivato su Nintendo Switch con alcune interessanti migliorie, come vi abbiamo raccontato nella recensione completa di Luigi's Mansion 2 HD firmata dal nostro veterano Gianluca Arena.

Come scritto nella review, infatti, «a prescindere dall'accoglienza e dalle strategie commerciali, come opera videoludica il ritorno di Luigi's Mansion 2 HD è un'avventura deliziosa, che strizza l'occhio in modo brillante a grandi e piccini con migliorie mirate e proponendo ore di spensierato e pauroso (!) divertimento».

E oggi, su questo ci sono ancora meno dubbi, può anche contare su uno degli spot più geniali e divertenti dedicati ai videogiochi!