I giochi più scaricati di marzo su PlayStation Store svelano i primi successi del 2025

Il PlayStation Blog ufficiale ha appena pubblicato nelle scorse ore la classifica dei videogiochi digitali più venduti su PlayStation Store durante il mese di marzo 2025, con consuete liste separate per PS5 e PS4.

Le classifiche hanno confermato l'ottimo trend a cui avevamo già assistito durante lo scorso mese: nonostante la presenza di alcuni "soliti noti", i giocatori stanno dando sempre più fiducia alle nuove uscite, dandoci anche un'idea più chiara di quali saranno le prime grandi hit dell'anno.

Di seguito vi pubblicheremo i 10 giochi più venduti su PS5 e PS4 durante lo scorso mese, prendendo come sempre in analisi le classifiche europee:

PS5: giochi più venduti su PS Store a marzo 2025

Assassin's Creed Shadows Split Fiction EA Sports FC 25 Monster Hunter Wilds Minecraft Tom Clancy's Rainbow Six Siege WWE 2K25 Grand Theft Auto V Call of Duty: Black Ops 6 Gran Turismo 7

La top 10 di marzo 2025 ci conferma l'eccellente successo di Assassin's Creed Shadows, videogioco più venduto in Europa su PlayStation Store durante lo scorso mese (trovate l'edizione fisica su Amazon), ma ribadisce anche un enorme interesse nei confronti di Split Fiction, ultimo capolavoro cooperativo diretto da Josef Fares che conquista una meritata seconda posizione.

Il podio si chiude con il sempreverde EA Sports FC 25, ma troviamo Monster Hunter Wilds pronto a inseguirlo in quarta posizione: è l'unico gioco uscito a febbraio presente in questa speciale classifica.

Decisamente curioso il crollo di Kingdom Come Deliverance II, vincitore della classifica di febbraio, soprattutto se confrontato con Monster Hunter Wilds: pur essendo presente nella top 20, si deve accontentare della quindicesima posizione.

Come ulteriore curiosità, vi segnalo che nella classifica americana è stato MLB The Show 25 a rivelarsi il videogioco più venduto di marzo, che prende di fatto il posto di EA Sports FC 25 nel gradimento degli utenti.

PS4: giochi più venduti su PS Store a marzo 2025

Red Dead Redemption 2 A Way Out EA Sports FC 25 The Forest Battlefield 4 Unravel Two Need for Speed Heat Minecraft Grand Theft Auto V Battlefield 1

Come spesso accade, la classifica PS4 è più imprevedibile e fortemente condizionata dai videogiochi in offerta, ma è interessante notare che anche A Way Out ha saputo conquistare la seconda posizione in graduatoria, proprio come fatto da Split Fiction su PS5.

Si conferma anche il terzo posto in graduatoria per le simulazioni calcistiche di EA Sports FC 25, mentre a vincere questa speciale classifica mensile è stato il capolavoro open world western Red Dead Redemption 2.

Chiudiamo questa nostra analisi con alcune rapide menzioni per il mercato PS VR2 e dei free-to-play: tra i giochi in realtà virtuale scopriamo il trionfo a sorpresa di Flight Simulator Delivery 2025 VR, mentre tra i titoli gratuiti continua incontrastato il regno di Fortnite.