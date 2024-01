I fondatori di Rocksteady hanno aperto un nuovo studio

Era la fine di ottobre 2022 quando arrivò un annuncio decisamente sorprendente: Sefton Hill e Jamie Walker, i fondatori di Rocksteady, avevano scelto clamorosamente di lasciare lo studio che avevano fondato quasi 20 anni prima.

Lo studio venne fondato infatti nel 2004: il loro primo gioco fu Urban Chaos Riot Response, ma divenne famoso in tutto il mondo dopo aver realizzato Batman Arkham Asylum, primo capitolo della trilogia dedicata al celebre eroe DC Comics (che potete recuperare su Amazon).

L'addio avvenne nel pieno dello sviluppo di Suicide Squad Kill the Justice League, motivo per cui molti fan rimasero decisamente sorpresi: dopo un anno e mezzo dall'annuncio, oggi sappiamo quale sarà il futuro dei due fondatori.

Come riportato da Polygon, pare infatti che abbiano fondato un nuovo studio di sviluppo chiamato "Hundred Star Games": tecnicamente non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma è già alla ricerca di nuovi talenti da assumere.

Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe che Sefton Hill e Jamie Walker siano riusciti a radunare anche un buon gruppo di ex sviluppatori di Rocksteady, dato che alcuni di loro hanno lasciato la compagnia per unirsi in uno studio "non annunciato", secondo i loro aggiornamenti su LinkedIn.

Stando alle prime informazioni dovrebbe trattarsi di un team con 100 sviluppatori, ovvero meno della metà di Rocksteady che ne possiede 250: potrebbe significare un ritorno a giochi principalmente single player e narrativi, in netto contrasto con l'operazione Suicide Squad.

Chiaramente si tratta soltanto di una speculazione e non possiamo sapere con certezza a cosa lavorerà lo studio, che ricordiamo non essere ancora stato neanche svelato ufficialmente: al seguente indirizzo potete però consultare il sito della compagnia, con ben poche informazioni disponibili — e che richiedono un'iscrizione.

Vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più sui lavori degli ex Batman Arkham: nel frattempo, Rocksteady non sembra preoccupata dalle recenti critiche, chiarendo che Suicide Squad avrà la loro storia più grande di sempre.

Una narrativa che seguirà gli eventi della trilogia dedicata a Bruce Wayne, ma in cui potremmo assistere a un ritorno a sorpresa: sembra infatti sia stato svelato un teaser riguardante il Joker.