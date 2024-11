I fan hanno già risolto molti problemi di STALKER 2

I modder sono spesso le figure più importanti per garantire il successo e la sopravvivenza di molti videogiochi, e anche per STALKER 2: Heart of Chornobyl sono già emersi tantissimi contenuti di questo tipo.

Come riporta Dualshockers, ai talentuosi modder della community sono bastate meno di 48 ore per trasformare il gioco.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, la pagina di Nexus Mods dedicata a STALKER 2 conta già più di 90 mod, a dimostrazione dell'entusiasmo che il titolo ha generato nel mondo dei videogiochi.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con SpazioGames! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Tra i modder più attivi spicca Grokitach0, meglio noto come Grok, autore del celebre modpack G.A.M.M.A. per STALKER Anomaly, che trasformava il gioco in un’esperienza survival hardcore. La celebrità dei modder ha già creato dei contenuti che modificano in maniera considerevole alcuni dei nemici, così come il moltiplicatore dei danni delle armi e tanto altro.

I primi interventi dei modder si concentrano sulle prestazioni del gioco e sulla salute dei mutanti, due tra gli aspetti che sono stati più criticati dalla community.

Il tutto mentre gli sviluppatori stanno già lavorando per rendere STALKER 2 un gioco migliore. GSC Game World non è ignara che la loro fatica ha dei problemi da affrontare, e in queste ore ha già promesso alla community che la fiducia riposta nel gioco verrà ripagata.

Anche perché STALKER 2 è stato un successo considerevole, con un milione di copie vendute in pochissime ore e senza Game Pass (vi potete abbonare tramite Amazon) a dimostrazione di quanto il progetto era atteso.

E il ritmo frenetico con cui i modder stanno arricchendo STALKER 2 lascia ben sperare. Come i suoi predecessori, il titolo potrebbe mantenersi rilevante per anni grazie al supporto della community, che ha già dimostrato di avere a cuore il franchise.

Il titolo se lo merita, perché come vi abbiamo detto nella nostra recensione «l'ibrido coniato da GSC Game World rappresenta il miglior prodotto del team fin qui, nonché quello più ambizioso e vasto.»