I fan dichiarano guerra ai bagarini di PS5 Pro 30th Anniversary

La quantità estremamente limitata di PS5 Pro per il 30esimo anniversario di PlayStation, incluso un prezzo decisamente fuori portata per molti utenti, hanno inevitabilmente attirato le attenzioni dei bagarini che hanno acquistato in massa le poche console disponibili ispirate a PS1.

Pochi istanti dopo l'apertura dei pre-order, sono infatti emersi su siti di rivendita inserzioni a prezzi folli di questa console in edizione limitata, che in alcuni casi sono arrivati perfino a 25mila euro.

Una gestione decisamente discutibile delle console in edizione limitata, che ha costretto molti fan a ripiegare sulle console standard (che trovate su Amazon) o ai regolari modelli Pro che, almeno quelli, non sembrano essere andati a ruba.

Ma i fan hanno deciso di passare al controattacco e di complicare un po' la vita ai bagarini: come segnalato da PlayStation LifeStyle, diversi fan hanno infatti deciso di lanciare attacchi a queste inserzioni, facendole rimuovere in tempi rapidi.

Diversi portali, come ad esempio eBay, proibiscono infatti la vendita di beni che non sono ancora effettivamente a disposizione degli utenti: una politica presa proprio per bloccare i pre-order dei bagarini a prezzi maggiorati.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

I bagarini stanno dunque venendo segnalati in massa per ostacolarli dal mettere in vendita le PS5 Pro del 30esimo anniversario, con l'obiettivo che, se non sarà proprio possibile fargliele "restare sulla pancia", almeno di complicare loro la vita e costringerli a dirigersi su mercati secondari più di nicchia.

Un'iniziativa sicuramente originale e che sembra produrre i suoi primi frutti, dato che le inserzioni sono effettivamente diminuite notevolmente, ma resta il problema che, considerata l'enorme domanda e la quantità estremamente limitata di console, probabilmente Sony avrebbe dovuto implementare misure di sicurezza migliori per tenerli a bada.

Va comunque detto che la casa di PlayStation ha sempre ritenuto PS5 Pro un prodotto per un mercato di nicchia, al punto da ammettere di averci già pensato da prima del lancio delle PS5 "base".