Il nuovo crossover di Tekken 8 è decisamente inaspettato

Era davvero difficile riuscire a prevedere questo crossover, ma a quanto pare sta succedendo davvero: Koei Tecmo e Bandai Namco hanno annunciato una partnership collaborativa per Atelier Yumia e Tekken 8, con l'arrivo di oggetti a tema in entrambi i videogiochi.

Sia il nuovissimo Atelier Yumia (lo trovate su Amazon) che Tekken 8 dovrebbero dunque ricevere elementi cosmetici, almeno stando alle prime informazioni pubblicate da Koei Tecmo in occasione dell'annuncio (via Push Square).

L'aspetto più originale è stato sicuramente il trailer di annuncio, che omaggia la serie picchiaduro di Bandai Namco in modo decisamente divertente: si vede infatti la nuova protagonista Yumia che getta uno Slime con le fattezze di Heihachi da un dirupo, per poi sorridere verso la telecamera.

Una chiara citazione al finale originale di Kazuya nel primo Tekken: potete vedere il bizzarro filmato in questione qui di seguito.

Per Tekken 8 è stato confermato l'arrivo di costumi, skill speciali e accessori nel corso della Stagione 2, ispirati proprio ad Atelier Yumia: non dovrebbe dunque esserci l'esordio della nuova eroina nel casti di combattenti — almeno per il momento.

Probabilmente potremo aspettarci elementi simili anche nel gioco di ruolo di Koei Tecmo e Gust: facile infatti ipotizzare l'arrivo di costumi a tema, presumibilmente con un focus su Reina, dato che è presente nell'artwork promozionale rilasciato per celebrare la collaborazione.

Sappiamo solo che saranno disponibili come DLC in una data che deve essere ancora annunciata: chissà se un suo eventuale successo non possa ispirare Tekken 8 ad avviare altri crossover con ulteriori franchise.

Del resto, la saga picchiaduro di Bandai Namco è abituata ad accogliere combattenti inaspettati: durante la prima stagione abbiamo infatti visto esordire Clive, protagonista di Final Fantasy XVI. E che potrebbe non essere l'unico, stando alle parole di Harada.

Ad ogni modo, se il trailer ha aumentato la vostra curiosità nei confronti di Atelier Yumia, non posso che rimandarvi alla nostra recensione dedicata.