I fan di Football Manager preferiscono aspettare FM26, dopo il rinvio

Il lancio di Football Manager 25 non è affatto andato secondo le previsioni iniziali di Sports Interactive: il passaggio al nuovo engine Unity si è rivelato più impegnativo del previsto, costringendo il team di sviluppo a un clamoroso rinvio dell'ultima ora.

Come vi abbiamo già riportato nelle scorse settimane, il team di sviluppo ha infatti ammesso di aver bisogno di molto più tempo del previsto, rimandando il lancio di Football Manager 25 a marzo, ovvero pochi mesi prima dell'effettiva conclusione dei campionati calcistici.

Una data che non è ovviamente andata giù a molti fan, che hanno chiesto a gran voce a Sports Interactive di cancellarne direttamente il lancio e preparare un data update per Football Manager 24: i fan avevano già fatto capire di preferire aspettare un nuovo gioco completo, piuttosto di dover attendere così tanto.

Richieste così rumorose da aver "costretto" gli sviluppatori a spiegare di non poter esaudire la loro richiesta, perché i nuovi dati non sono compatibili con le attuali versioni in commercio e Sports Interactive non può permettersi di perdere risorse solo per questo scopo.

Spiegazioni che possono essere o meno condivisibili dal pubblico, ma che hanno già portato a una evidente scelta della community: restare su Football Manager 24 e attendere direttamente l'inevitabile uscita di FM26.

Un sondaggio svolto da VideoGamer con un account su X dedicato proprio alla saga ha chiesto ai suoi fan se avrebbero acquistato Football Manager 25 o acquistato il nuovo capitolo, alla luce delle ultime novità svelate da Sports Interactive.

I risultati sono stati schiaccianti: su un campione di oltre 12000 utenti, l'82.1% ha dichiarato di voler saltare il lancio e attendere la prossima stagione calcistica.

Sembra dunque che pochissimi fan vogliano aspettare marzo 2025 per scoprire le novità di Sports Interactive, preferendo piuttosto ripetere le proprie gesta manageriali sugli attuali capitoli in commercio (e che trovate inclusi su Xbox Game Pass, disponibile in sconto su Amazon).

Del resto, sebbene gli sviluppatori non vogliano più realizzare aggiornamenti ufficiali, esistono già diverse soluzioni create dai fan che — pur con qualche piccola mancanza, come una stagione che inizia nel 2023 — permettono già di superare il problema e godersi rose aggiornate, con relative promozioni e retrocessioni. Almeno per quanto riguarda le versioni PC, naturalmente.

Se a questo aggiungiamo il fatto che Sports Interactive ha ammesso più volte che mancheranno numerose feature importanti, la scelta della community appare quasi scontata: non possiamo fare altro che attendere ulteriori aggiornamenti e scoprire se effettivamente Football Manager 25 riuscirà a smentire tutti.