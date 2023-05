HP Victus 16, notebook gaming con RTX 3060, a meno di 900€! 38% di sconto!

È finalmente iniziata la tanto attesa Amazon Gaming Week, evento che fino al 28 maggio vi offrirà l'opportunità di ottenere una miriade di prodotti per gaming e videogiochi a prezzi assolutamente imperdibili! Per coloro che desiderano vivere al massimo i loro videogiochi preferiti, è il momento di concentrarsi sui notebook gaming.

Tra i tanti modelli in promozione, vi segnaliamo il notebook gaming HP Victus 16, che attualmente potete portarvi a casa a soli 899,99€, rispetto agli usuali 1.449€ di listino, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di quasi 550€.

Il notebook gaming HP Victus 16 vanta un display FHD (1.920x1.080 pixel) IPS da 16,1" con refresh rate di 144 Hz per immagini estremamente fluide, con ridotti disturbi come stuttering e tearing, per un'esperienza senza compromessi. A renderla possibile sarà soprattutto la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di memoria video, che supporta anche gli effetti Ray Tracing in tempo reale.

A dare vita al notebook gaming HP Victus 16 troviamo un processore Intel Core i5-11400H, mentre l'archiviazione è affidata a un SSD da 512 GB, in maniera tale che possiate contare sia su una buona capienza che sulla velocità di lettura/scrittura, per performance sempre scattanti. Infine, trovate preinstallati anche 16 GB di memoria RAM DDR4.

