Il mondo della Formula 1 in miniatura si prepara a una rivoluzione completa. Per la prima volta nella storia della partnership tra la massima serie automobilistica e Mattel, le iconiche macchinine Hot Wheels rappresenteranno tutti e dieci i team presenti in griglia nel campionato 2025. L'annuncio è arrivato in occasione di un evento esclusivo organizzato a ridosso del Gran Premio del Messico, segnando un momento significativo per i collezionisti e gli appassionati di tutto il mondo.

La notizia più attesa riguarda l'ingresso nella collezione di Scuderia Ferrari HP e Aston Martin Aramco Formula One Team, che completano finalmente il roster delle scuderie riproducibili in scala 1:64.

Queste aggiunte rappresentano l'evoluzione naturale di un accordo pluriennale che ha già dimostrato il suo straordinario successo commerciale: secondo i dati forniti da Circana, società americana specializzata in ricerche di mercato, l'assortimento singolo 1:64 di Hot Wheels si è posizionato come il prodotto più venduto in assoluto nel segmento dei giocattoli a tema veicoli a livello globale nel 2024 (ve ne abbiamo parlato in questo nostro articolo).

L'evento di presentazione ha avuto un testimonial d'eccezione: Sergio Pérez, pilota messicano che dalla prossima stagione correrà per il Cadillac F1 Team insieme a Valtteri Bottas, ha fatto gli onori di casa rivelando le nuove livree riprodotte fedelmente sui modellini.

La SF-25 della Ferrari e l'AMR25 dell'Aston Martin si uniscono così alle altre vetture già presenti nella gamma, permettendo agli appassionati di ricreare scenari di gara completi con tutti i protagonisti del mondiale.

Oltre nove miliardi di macchinine vendute in cinquant'anni di storia

La distribuzione globale dei nuovi modelli inizierà all'inizio di dicembre 2025, con disponibilità garantita in oltre 150 paesi attraverso i principali rivenditori. Ogni vettura riproduce con maniacale attenzione ai dettagli le livree ufficiali e le caratteristiche distintive dei bolidi che sfrecciano sui circuiti mondiali, offrendo ai fan un'esperienza tangibile della velocità e della precisione che caratterizzano la Formula 1.

Emily Prazer, Chief Commercial Officer di Formula 1, ha sottolineato l'importanza di questa completezza nella collezione:

Vedere l'intera gamma Hot Wheels Formula 1 2025 riunita con tutti i team ora rappresentati è fantastico, specialmente considerando l'incredibile cura dei dettagli che Hot Wheels garantisce. Ogni vettura replica fedelmente le livree e i design, fornendo ai fan un modo autentico e unico per vivere la velocità, la precisione e il dramma della Formula 1 nelle proprie case

Il successo planetario del marchio Hot Wheels costituisce una base solida per questa espansione. Con oltre nove miliardi di modellini venduti nel corso di mezzo secolo di attività, le iconiche macchinine rappresentano un fenomeno culturale che trascende le generazioni. La partnership con la Formula 1 capitalizza su questo patrimonio, trasformando l'emozione delle gare in oggetti da collezione accessibili a un pubblico vastissimo.

Ted Wu, responsabile globale dei veicoli e dei set da costruzione di Mattel, ha evidenziato il valore aggiunto di questa completezza:

Con l'aggiunta di Scuderia Ferrari HP e Aston Martin Aramco Formula One Team alla collezione, i fan di ogni squadra in griglia possono ora sperimentare la Formula 1 in un modo completamente nuovo, collezionando il loro pilota preferito o giocando con la loro scuderia favorita attraverso le nuove vetture 2025 reimmaginate in scala 1:64 con design e livree autentici

L'iniziativa non si limita alle sole vetture. Mattel ha confermato che durante il 2026 continuerà a sviluppare nuovi set di piste ispirati alla Formula 1, ampliando ulteriormente le possibilità di gioco e ricreazione per gli appassionati. Questi elementi permetteranno di costruire circuiti personalizzati, trasformando qualsiasi superficie domestica in un autodromo in miniatura dove far sfrecciare le riproduzioni dei bolidi preferiti.