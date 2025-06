La News in un minuto

Microsoft presenta i nuovi Xbox Free Play Days dal 19 al 22 giugno 2025, offrendo agli abbonati Game Pass quattro giochi gratuiti per il weekend. La selezione include Dead By Daylight, un horror multiplayer asimmetrico dove collaborare per sopravvivere; Headbangers: Rhythm Royale, un battle royale musicale frenetico; SYNDUALITY Echo of Ada, un RPG tattico futuristico; e Trailmakers, un sandbox creativo per costruire veicoli. Per partecipare è necessario un abbonamento Game Pass Core, Standard o Ultimate. L'iniziativa rappresenta un'ottima opportunità per testare giochi diversi e scoprire nuovi titoli prima di un eventuale acquisto.