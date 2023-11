Horizon: Zero Dawn su Steam ora costa clamorosamente poco

Era il 2017 quando Horizon: Zero Dawn faceva il suo debutto assoluto, permettendo ai videogiocatori di confrontarsi per la prima volta con Aloy e le sue avventure. Da allora, l'eroina della vicenda è diventata una delle icone di PlayStation e, se è vero che gli open world si sono evoluti tanto nell'esplorazione, ancora oggi Zero Dawn rimane un'esperienza molto interessante da giocare.

Per questo, nel 2020 arrivò anche in versione PC, inseguendo la nuova politica di Sony di portare dopo qualche anno le sue esclusive anche su Windows. Dopo un lancio non agilissimo per via dell'ottimizzazione, oggi la versione PC di Horizon: Zero Dawn è particolarmente gettonata, essendo verificata per giocare anche su Steam Deck.

Advertisement

In questo momento, il lavoro di Guerrilla Games sta scalando le classifiche su Steam perché sta venendo proposto con un corposo sconto sul suo abituale prezzo di listino, che potrebbe incuriosirvi e farvelo recuperare – casomai non lo aveste ancora fatto. È infatti possibile comprarlo spendendo 12,49€, mentre il prezzo normale ammonta a 49,99€.

Lo sconto ha portato Horizon a entrare rapidamente nella classifica dei più venduti su Steam, dove ore occupa la 14esima posizione.

Non è la prima volta che Zero Dawn è protagonista di offerte speciali: molti ricorderanno che, durante la quarantena nel 2020, per aiutare le persone a rispettare l'ordine di rimanere in casa, Sony decise di regalarlo su PlayStation Store, permettendo agli utenti armati di PS4 (e poi di PS5) di riscattarlo senza alcun costo, per parecchio tempo. Questo, però, avvenne prima del lancio della versione PC.

La versione proposta in sconto è la Complete Edition, che insieme al gioco completo e ad alcuni piccoli bonus digitali, include anche The Frozen Wilds, espansione che permette ad Aloy di affrontare le vicende di una gelida area extra rispetto a quella del gioco base – con alcuni eventi che poi sono in effetti importanti anche nell'ottica di quello che succederà in Horizon: Forbidden West, uscito su PS5 e PS4 nel corso del 2022.

Per approfondire la conoscenza con l'impatto di Horizon: Zero Dawn, vi raccomando il mio approfondimento scritto proprio durante la pandemia, quando mi decisi a recuperare l'avventura di Aloy.