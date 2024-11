Horizon Zero Dawn Remastered si aggiorna (e migliora) su PC: ecco cosa cambia

Potremmo riassumere Horizon Zero Dawn Remastered come una nuova mano di vernice tecnica ereditata da Horizon Forbidden West data all'originale Zero Dawn, come vi ho raccontato nella video recensione.

Sappiamo che il debutto del gioco ha fatto parlare di sé, al di là del responso molto positivo della critica, per la solita problematica del login su PSN obbligatorio che Sony impone ai suoi giochi su Steam.

Tuttavia, non si trattava dell'unico inciampo dell'edizione PC, sulla quale i giocatori hanno evidenziato qualche incertezza tecnica. Raccolti i feedback, Nixxes si è attivata subito per correggerli e ha diffuso un hotfix correttivo (1.0.38.0), che si occupa di risolvere diversi inconvenienti.

Tra questi, alcuni problemi con la modalità Concentrazione (che rallenta i movimenti del mondo intorno ad Aloy per permettere di tirare più precisamente con l'arco), ma anche un crash che per alcuni compariva dopo il benchmark.

Di seguito, vi traduciamo il changelog completo, pubblicato su Twitter dal team di sviluppo.

Bug e crash

Risolto un crash che si verificava per alcuni giocatori dopo l’esecuzione del benchmark.

Miglioramenti generali alla stabilità.

Gameplay

L'abilità "Concentrazione" non richiede più due pressioni del tasto R3 per attivarsi o disattivarsi dopo la prima attivazione.

Regolazioni del controller

Ora le regolazioni dell’asse X e Y per mouse e controller funzionano correttamente.

Risolto un problema che poteva causare il malfunzionamento dell’opzione di mira toggle sui controller dopo una scena cinematica.

Horizon Zero Dawn Remastered è disponibile su PS5 e PC.