Homeworld 3 in prova gratis, ma per poco tempo

Buone nuove, se vi va di provare gratuitamente un gioco su Steam davvero niente male: Homeworld 3 è infatti giocabile in forma di demo gratis.

Il gioco è in uscita l'8 marzo, a un mese di distanza da una serie di ritardi che hanno permesso agli sviluppatori di lavorarci a dovere.

La demo in questione permette ai giocatori di provare la nuova modalità War Games, come riportato anche da colleghi di Eurogamer.

Si tratta, di base, di una rivisitazione in chiave roguelike del gameplay RTS di Homeworld, in cui i giocatori dovranno affrontare sfide di combattimento casuali.

Una volta completate, i giocatori potranno potenziare le loro navi per la prossima prova. Poco sotto, trovate anche un trailer del gioco, mentre la demo la potete scaricare qui.

Ma non è tutto: la demo di War Games supporta anche la modalità cooperativa fino a tre giocatori, coi compagni di squadra possono essere trovati tramite il matchmaking o creando una lobby con gli amici.

Lo sviluppatore Blackbird ha sottolineato che i progressi della demo saranno trasferiti al gioco completo al momento dell'uscita, quindi se non utilizzate i salvataggi cloud di Steam non cancellate i file della demo dal vostro PC.

La demo è già disponibile su Steam e da quello che sappiamo terminerà il 12 febbraio alle 19 ora italiana.

L'uscita di Homeworld 3 era inizialmente prevista per la fine del 2022, prima che successivi ritardi la facessero slittare a febbraio 2024. La data di uscita dell'8 marzo è stata confermata alla fine dello scorso anno.

