Hogwarts Legacy, scoperto un personaggio segreto

L’immenso mondo di Hogwarts Legacy continua a sorprendere i giocatori con segreti nascosti e dettagli affascinanti.

Un utente particolarmente fortunato ha recentemente scoperto un NPC insolito: un prigioniero di Azkaban che molti non sapevano nemmeno esistesse nel gioco (che trovate su Amazon).

I fan dell’universo di Harry Potter conoscono bene la famigerata prigione di Azkaban e i suoi pericolosi detenuti, ma in Hogwarts Legacy l’unico incontro ufficiale con questi criminali avviene nella missione esclusiva della casa Tassorosso.

Tuttavia, sembra che un altro prigioniero sia riuscito a fuggire o, forse, sia stato rilasciato per buona condotta.

Un giocatore ha infatti condiviso su Reddit uno screen che mostra il prigioniero mentre passeggia tranquillamente lungo un sentiero fuori da Hogwarts.

Il PGN, non interattivo, indossa una classica divisa a righe bianche e nere e porta ancora le catene alle caviglie, un look che ricorda quello di Sirius Black in Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban.

Mentre alcuni utenti ipotizzano che il personaggio sia semplicemente un’aggiunta rara alla mappa, altri suggeriscono che possa comparire in luoghi casuali del gioco, comprese alcune sale comuni e zone del castello.

La sua presenza ha lasciato molti giocatori sorpresi, visto che non era mai stato segnalato prima.

Come noto, i giocatori che scelgono la casa Tassorosso possono accedere ad Azkaban attraverso una missione dedicata, un’opportunità esclusiva preclusa a chi ha scelto Grifondoro, Serpeverde o Corvonero.

Tuttavia, la scoperta di questo prigioniero errante offre a tutti un piccolo assaggio dell’oscura prigione dei maghi, senza bisogno di cambiare casa o iniziare una nuova partita.

Con sempre più segreti scoperti dalla community, Hogwarts Legacy continua a dimostrarsi un titolo ricco di dettagli e misteri da scoprire. Chissà se il sequel riuscirà a essere altrettanto ricco.

Vero anche che il primo capitolo ha ancora qualcosa da dire, come dimostrano anche gli aggiornamenti recenti.