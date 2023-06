Hogwarts Legacy a meno di 50€! Risparmi 25€!

Un'offerta imperdibile è attualmente presente sul famoso portale e-commerce eBay: la versione PS4 di Hogwarts Legacy è disponibile a un prezzo molto vantaggioso! Se state pensando di acquistare questo straordinario titolo, vi suggeriamo di farlo in fretta: il prezzo di listino è di 74,90€, ma oggi potete aggiudicarvelo a soli 49,90€, risparmiando 25€ sull'usuale prezzo di listino! Tuttavia, le unità disponibili sono limitate e potrebbero esaurirsi in breve tempo, quindi non indugiate!

Le vicende raccontate in Hogwarts Legacy si svolgono a Hogwarts, la celebre scuola di stregoneria, molto prima dell'arrivo di Harry Potter e dei suoi amici, precisamente nel XIX secolo.

In Hogwarts Legacy, avrete l'opportunità di vivere la vita di un nuovo studente di Hogwarts, personalizzandone aspetto e caratteristiche. Dovrete frequentare le lezioni, imparare potenti incantesimi, preparare pozioni, e ovviamente, esplorare i vasti e misteriosi terreni di Hogwarts e oltre.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Hogwarts Legacy è un'esperienza di proporzioni mastodontiche, davvero difficile da sintetizzare in poche parole. Ad una riproduzione minuziosa di Hogwarts, dei suoi intricati labirinti, dei suoi infiniti segreti, si accompagna una struttura di gioco ricca e sfaccettata, che vi farà sentire, per la prima volta, dei veri studenti di Hogwarts. Il gioco è a tutti gli effetti quello che un fan di Harry Potter sogna da sempre. Anche chi non ha mai seguito le avventure del maghetto, comunque, troverà un'avventura coinvolgente, con un mondo di gioco a dir poco affascinante".

