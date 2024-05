Hidetaka Miyazaki su Armored Core: «Non ho intenzione di fermarmi qui»

Il boss di FromSoftware e director Hidetaka Miyazaki sostiene che la serie di Armored Core ha un futuro roseo davanti a sé.

L'ultimo capitolo ha ricevuto ampi consensi da parte di critica e pubblico.

Era già noto che lo studio ha tutte le intenzioni di realizzare altri giochi della serie, ma sentirlo nuovamente dalla bocca di Miyazaki in persona rassicura oltremodo.

«La serie Armored Core è molto importante per FromSoftware», ha dichiarato Miyazaki in un'intervista a IGN Japan, tradotta da FandomWire.

«Abbiamo una forte volontà di continuarla in futuro. Credo che Armored Core 6 sia stato un successo».

Nonostante Armored Core 6 abbia soddisfatto i fan, il director ritiene che «non tutto sia stato perfetto» nel gioco.

«C'è ancora spazio per i miglioramenti, quindi non ho intenzione di fermarmi qui», aggiunge Miyazaki.

Ricordiamo anche che Armored Core 6 ha goduto di una serie di aggiornamenti successivi al lancio, i quali hanno aggiunto partite classificate e potenziamenti per alcune armi, anche se manca ancora una vera e propria espansione.

Ricordiamo che sempre Miyazaki alcuni mesi fa ha accennato anche all'eventualità di vedere un giorno un vero e proprio Bloodborne Remake.

La prossima uscita di FromSoftware è il DLC Shadow of the Erdtree di Elden Ring, che arriverà il prossimo 21 giugno: lo story trailer ha messo davvero tanta carne al fuoco per quanto riguarda la lore del gioco: ecco le nostre teorie.

Nella nostra recensione di Armored Core 6 gli abbiamo assegnato un punteggio di 8 su 10, affermando che «pur essendo un gioco 'minore' rispetto a quelli a cui FromSoftware ci ha abituati, Armored Core 6: Fires of Rubicon è il miglior ritorno possibile per una saga sicuramente storica, rimasta silente per molti anni, ma che a quanto pare ha ancora tanto da dire.»