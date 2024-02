Non solo Elden Ring: From ha «un forte desiderio» di tornare su Armored Core

Dopo oltre un decennio trascorso a stupire l'industria con i suoi soulslike di successo, l'anno scorso FromSoftware ha riportato in auge il franchise di Armored Core con Armored Core 6: Fires of Rubicon.

Il titolo d'azione coi mech (che trovate su Amazon a prezzo davvero basso) ha ricevuto ampi consensi da parte di critica e pubblico, ma l'attesa per il prossimo gioco della serie sarà lunga come quella per Armored Core 6?

Advertisement

Questo è ancora da vedere, visto che comunque c'è anche Elden Ring: Shadow of the Erdtree all'orizzonte, ma per lo meno lo studio ha tutte le intenzioni di realizzare altri giochi della serie.

In una recente intervista con IGN Japan (via GamingBolt), il boss di FromSoftware Hidetaka Miyazaki ha definito Armored Core 6: Fires of Rubicon un successo e ha affermato che FromSoftware ha «un forte desiderio» di continuare a realizzare altri episodi della serie.

Detto questo, anche se Miyazaki afferma che lo studio spera di migliorare ulteriormente la qualità della serie con le uscite future, al momento non è stato deciso nulla di specifico.

«Come potete vedere dal fatto che abbiamo realizzato Armored Core 6, la serie Armored Core è molto importante per FromSoftware. Abbiamo una forte volontà di continuare a realizzarla in futuro», ha dichiarato Miyazaki .

«Penso che Armored Core 6 sia stato un successo. D'altra parte, non tutto era perfetto e c'è ancora spazio per migliorarlo, quindi non ho intenzione di fermarmi qui. Tuttavia, non è stato ancora deciso nulla di concreto».

Nella nostra recensione del gioco gli abbiamo assegnato un punteggio di 8 su 10, affermando che «pur essendo un gioco 'minore' rispetto a quelli a cui FromSoftware ci ha abituati, Armored Core 6: Fires of Rubicon è il miglior ritorno possibile per una saga sicuramente storica, rimasta silente per molti anni, ma che a quanto pare ha ancora tanto da dire.»

Ricordiamo che sempre Miyazaki nelle scorse ore ha accennato anche all'eventualità di vedere un giorno un vero e proprio Bloodborne Remake.