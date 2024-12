Helldivers 2 risponde alle polemiche su Killzone regalando contenuti

Helldivers 2 ha avuto un grande rilancio nelle ultime settimane, anche grazie ai contenuti di Killzone che hanno causato parecchi problemi per via dei suoi prezzi eccessivi, e il team di sviluppo è corso ai ripari con la parolina magica "gratis".

Giusto ieri, infatti, erano stati mostrati e lanciati alcuni contenuti aggiuntivi a pagamento dedicati al franchise di Killzone. Tolto l'entusiasmo iniziale, i fan si sono accorti che i prezzi proposti da Arrowhead Studio erano importanti, per così dire.

Il crossover con Killzone è stato infatti proposto a €20, un prezzo che è sembrato altissimo (è il contenuto più costo all'interno del titolo) per la community che non ha mancato di farsi sentire. Talmente tanto che, come riporta Kotaku, Arrowhead ha deciso di fare damage control regalandone una parte.

Parlando nel proprio blog, Arrowhead ha dichiarato:

«Per prima cosa, regaleremo a tutti il secondo set previsto della collaborazione Helldivers x Killzone oggi, senza alcun costo. [...] La distribuzione di questi oggetti inizierà presto, in due fasi. Per questo motivo, estenderemo anche la durata degli articoli attualmente disponibili nel Superstore da 5 a 10 giorni, per darvi la possibilità di prenderli e ridurre il rischio di perderli.»

Questa è una risposta netta e molto importante (e molto rara, lasciatevelo dire) per un problema che la community ha segnalato.

I set ispirati agli Helghast sono stati venduti a €20 ciascuno, e considerato che l'intero Helldivers 2 costa €40 questo pricing per un contenuto extra è decisamente troppo elevato.

Sebbene Arrowhead non abbia confermato che le future collaborazioni costeranno meno, ha deciso di regalare il secondo set di crossover per cercare di riconquistare i fan in vista delle festività di fine anno.

Contestualmente, il CEO di Arrowhead ha sostenuto che dei set premium come questo sono necessari per mantenere gratuiti i grandi aggiornamenti, come l’introduzione della fazione degli Illuminati a lungo richiesta.