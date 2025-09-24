Il mondo dei videogiochi si trova ancora una volta a fare i conti con i ritardi che caratterizzano sempre più frequentemente le uscite delle produzioni più attese. Questa volta è Borderlands 4 (qui la nostra recensione) a subire uno slittamento significativo, ma solo per quanto riguarda la versione destinata alla nuova console Nintendo. Mentre i giocatori di PlayStation 5, Xbox Series e PC hanno potuto mettere le mani sul titolo lo scorso 12 settembre, chi aveva puntato sulla piattaforma ibrida di Nintendo dovrà pazientare ancora.

Gli sviluppatori di Gearbox Software hanno comunicato ufficialmente la decisione di posticipare l'uscita su Nintendo Switch 2, inizialmente prevista per il 3 ottobre. Il team di sviluppo ha chiarito di non aver preso questa scelta alla leggera, sottolineando come l'obiettivo rimanga quello di garantire ai fan un'esperienza di gioco all'altezza delle aspettative. La necessità di ulteriore tempo per lo sviluppo e la rifinitura del prodotto ha spinto il publisher 2K e lo studio texano a rimandare il lancio a data da destinarsi.

L'annuncio ufficiale non ha fornito una nuova tempistica precisa, lasciando i giocatori in attesa di aggiornamenti futuri. Tuttavia, emerge un dettaglio interessante: Gearbox intende sincronizzare meglio il rilascio della versione Switch 2 con l'implementazione del sistema di salvataggi cross-platform, una funzionalità che gli sviluppatori riconoscono come fondamentale per l'esperienza multipiattaforma.

La decisione ha comportato conseguenze immediate per tutti coloro che avevano già prenotato il gioco. In linea con le politiche Nintendo, tutti i preordini digitali effettuati fino a questo momento verranno automaticamente cancellati. I clienti possono procedere autonomamente alla cancellazione oppure attendere che il processo si attivi automaticamente a partire da venerdì 26 settembre.

Per quanto riguarda i preordini fisici, la situazione varia a seconda del rivenditore, e Gearbox ha invitato i clienti a contattare direttamente i negozi presso cui hanno effettuato la prenotazione. Questa gestione differenziata riflette la complessità della distribuzione retail nel mercato videoludico contemporaneo.

Il rinvio di Borderlands 4 su Switch 2 si inserisce in un panorama industriale sempre più caratterizzato da slittamenti e posticipazioni. L'industria videoludica moderna affronta sfide tecniche crescenti, specialmente quando si tratta di adattare produzioni complesse a piattaforme con specifiche hardware differenti. La nuova console Nintendo, pur rappresentando un'evoluzione significativa rispetto al modello precedente, richiede evidentemente ottimizzazioni specifiche per titoli di questa portata.

Gli sviluppatori hanno voluto ringraziare esplicitamente la community per il supporto e la pazienza dimostrata, riconoscendo quanto il feedback dei giocatori sia essenziale per il loro lavoro. Questo approccio trasparente nella comunicazione rappresenta un elemento positivo in un settore spesso criticato per la scarsa chiarezza verso il pubblico.

Resta ora da vedere quando arriveranno aggiornamenti concreti sulla nuova data di uscita e se effettivamente il cross-save sarà disponibile fin dal day one della versione Nintendo. La trasparenza mostrata finora da Gearbox lascia ben sperare per comunicazioni future altrettanto dirette e tempestive.