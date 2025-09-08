Questa settimana GTA Online si tinge di atmosfere da brivido con la nuova modalità Sopravvivenza a Cayo Perico, in cui orde di non-morti hanno invaso l’isola. Non è chiaro se la piaga derivi da una festa finita male o da un’antica maledizione, ma una cosa è certa: i giocatori dovranno farsi strada tra zombie e conquistadores per resistere il più a lungo possibile.

Fino al 10 settembre, chi parteciperà otterrà GTA$ e RP doppi (quadrupli per gli abbonati GTA+). Inoltre, completando dieci ondate di sopravvivenza si riceveranno il Completo Bucaniere e 100.000 GTA$ bonus grazie alla sfida settimanale. Giocando alla modalità si sbloccherà anche la Maglietta I Survived Cayo Perico, consegnata entro 72 ore.

Per rendere l’esperienza più intensa, Rockstar ha introdotto nuove varianti di nemici. Gli zombie, ad esempio, si muovono più rapidamente al ritmo della musica di un DJ, mentre i conquistadores si possono eliminare solo con attacchi corpo a corpo. Non mancano minacce particolari come i domatori di pantere non-morti, in grado di scatenare i loro felini letali se non neutralizzati in tempo.

Gli sviluppatori consigliano di fare scorta di snack, sfruttare al meglio gli spazi della mappa e non preoccuparsi delle munizioni: quelle usate durante le sopravvivenze verranno restituite al termine. E per rimanere in tema, basta accedere al gioco per ottenere gratuitamente la Giacca Tour Panther.

Non solo zombie: fino al 10 settembre saranno attivi GTA$ e RP doppi anche in Assalto a Cayo Perico, nella nuova serie di gare della community, negli Omicidi in linea e nelle gare Hotring. Opportunità che permetteranno di accumulare ricompense extra in molte delle attività più apprezzate del titolo.

Prosegue inoltre il giveaway di fine estate da 2.000.000 di GTA$. Chi accede entro il 17 settembre riceverà automaticamente 1.000.000 di GTA$, mentre gli abbonati a GTA+ otterranno un ulteriore bonus da 1.000.000, oltre ai consueti vantaggi esclusivi.

All’Autosalone Premium Deluxe Motorsport sono disponibili LCC Hexer, Western Cliffhanger, Benefactor Surano, LCC Avarus e Weeny Dynasty, mentre al Luxury Autos trovate Übermacht Sentinel GTS e Annis 300R.

All’Autoraduno di LS, il veicolo di prova premium è il Benefactor Stirling GT, mentre il trofeo settimanale è la Enus Paragon R, da conquistare piazzandosi nei primi due posti della serie per tre giorni consecutivi. La Ruota fortunata del Casinò questa settimana mette in palio la Penaud La Coureuse.

Non mancano gli sconti: fino al 30% su Karin Sultan Classic, Coil Raiden, Annis RE-7B, RUNE Zhaba, Lampadati Viseris, Übermacht Rhinehart, Dinka Blista Kanjo e Western Rampant Rocket. Dal Furgone delle Armi arrivano infine offerte su Fucile da battaglia, Empia devastatrice, Minigun, Carabina e diversi esplosivi.

Con questi bonus, GTA Online continua a offrire nuovi motivi per tornare in gioco: Cayo Perico non è mai stato così pericoloso… e redditizio.